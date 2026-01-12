El pago anticipado por nacimiento beneficia a casi 4.000 familias de Baleares

Un total de 3.927 familias de Baleares se han beneficiado del pago anticipado de la deducción autonómica por nacimiento, una medida que ha supuesto un desembolso global de 1,8 millones de euros, según los últimos datos facilitados por la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación. La iniciativa permite a las familias percibir la ayuda de forma directa y sin necesidad de esperar a la declaración anual del IRPF.

Del total de beneficiarios, 748 familias recibieron el anticipo en 2024, con un importe total de 328.072,64 euros. Este primer pago se hizo efectivo el 1 de noviembre de 2024, tras completarse los trámites administrativos y obtenerse los informes favorables de los órganos consultivos correspondientes. A lo largo de 2025, el número de familias que acceden a esta deducción anticipada aumenta hasta las 3.179, con pagos que ascienden a 1.482.286,39 euros, lo que consolida esta política de apoyo económico a la natalidad en las Illes Balears.

El Govern subraya que se trata de una iniciativa pionera en el conjunto de comunidades autónomas, al permitir que las familias puedan cobrar la deducción por nacimiento de manera anticipada y no diferida. «Con esta medida hacemos posible que las familias reciban las ayudas de manera rápida y directa, justo cuando más las necesitan. El Govern está comprometido con dar estabilidad y seguridad económica a las familias de Baleares y con fomentar políticas que favorezcan la natalidad y la conciliación», señala.

La deducción autonómica por nacimiento se dirige a las familias que han tenido hijos y tiene como objetivo ofrecer apoyo económico inmediato durante los primeros meses de crianza, un periodo en el que se concentran buena parte de los gastos derivados del cuidado del menor. El sistema de pago anticipado busca precisamente aliviar esa carga económica inicial y mejorar la eficacia de las políticas públicas de apoyo a las familias.

Desde el Govern recuerdan que la solicitud debe presentarse en un plazo máximo de quince días hábiles desde el nacimiento. La presentación fuera de este plazo conlleva la denegación automática del anticipo, aunque no impide que el contribuyente pueda aplicar la deducción posteriormente en su correspondiente declaración del IRPF, siempre que cumpla los requisitos establecidos en la normativa fiscal.

La deducción por nacimiento se ha visto además reforzada con la aprobación de la Ley 7/2024, de 11 de diciembre, de simplificación y racionalización administrativas de las administraciones públicas de las Illes Balears. Esta norma introduce mejoras destinadas a ampliar el número de familias beneficiarias, entre ellas el aumento de los umbrales de renta, que pasan a situarse en 52.800 euros en tributación individual y 84.480 euros en tributación conjunta.

Asimismo, incluso en los casos en los que se superan estos límites de renta, los contribuyentes pueden aplicar la deducción en un 50% de las cuantías establecidas, lo que permite mantener el acceso parcial a la ayuda. Los importes fijados son de 800 euros por el primer hijo, 1.000 euros por el segundo, 1.200 euros por el tercero y 1.400 euros por el cuarto y siguientes.

Con estas medidas, el Govern busca reforzar un modelo de apoyo a las familias basado en la agilidad administrativa, la anticipación de las ayudas y la ampliación de los colectivos beneficiarios, en un contexto marcado por el debate sobre la natalidad, la conciliación y el coste de la crianza en las Illes Balears.

La deducción por nacimiento forma parte del conjunto de medidas fiscales autonómicas orientadas a reforzar la protección a las familias con hijos y a adaptar el sistema tributario a las circunstancias demográficas y sociales del archipiélago. Su diseño busca combinar el incentivo fiscal con un impacto inmediato en la economía doméstica, especialmente en un contexto de incremento sostenido del coste de vida.