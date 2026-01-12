¿Hasta cuándo durará el buen tiempo en Mallorca? La Aemet pone fecha al regreso de la lluvia

Mallorca afronta una semana de transición meteorológica: tras un inicio con tiempo en general estable y una clara recuperación de las temperaturas, la previsión apunta a un cambio a partir del viernes, cuando aumentará la nubosidad y crece la probabilidad de lluvia en la isla, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Este lunes ha comenzado con intervalos nubosos, aunque por la tarde tenderá a imponerse un cielo poco nuboso. Las máximas se moverán en torno a los 15 y 17 grados, con viento flojo a moderado del suroeste, un escenario que favorece un ambiente más templado que en jornadas anteriores. La situación se mantendrá sin precipitaciones destacables durante el día.

El martes seguirá la misma línea, con cielo poco nuboso o despejado y algunos intervalos de nubes altas. A primeras horas podrían aparecer brumas, especialmente en zonas del interior de Mallorca. Las temperaturas continuarán con pocos cambios o en ascenso, con máximas entre 15 y 18 grados, mientras que el viento soplará flojo a moderado de componente sur.

Para el miércoles se esperan intervalos nubosos con predominio de nubes altas y brumas matinales. La Aemet prevé temperaturas estables, con posibilidad de un ligero descenso nocturno, y máximas que podrían rozar los 19 grados en algunos puntos. El viento será flojo del sur y suroeste, girando a oeste durante la tarde, un detalle que suele anticipar cambios en la evolución del cielo.

El jueves se repetirá un patrón similar, con intervalos nubosos y presencia de brumas y bancos de niebla hasta la mañana. Las temperaturas se mantendrán sin grandes variaciones, con máximas previstas de 15 a 17 grados. El viento será flojo o en calma, aunque se espera que arrecie a moderado del suroeste entre la tarde y la noche.

Cambio de tiempo

La novedad llegará de cara al tramo final de la semana. La Aemet sitúa el foco en la circulación atlántica y en la evolución de una borrasca al norte de las Islas Británicas, un escenario que favorece la llegada de frentes y un aumento de la inestabilidad. En Mallorca, ese cambio se traduciría en un incremento notable de la probabilidad de precipitaciones a partir del viernes 16, con un fin de semana que podría venir marcado por cielos más cubiertos y episodios de lluvia.

De confirmarse esta evolución, el fin de semana podría estar marcado por episodios de lluvia y un ambiente más húmedo, tras varios días de estabilidad. Las autoridades meteorológicas recomiendan estar atentos a las actualizaciones diarias, ya que la situación puede evolucionar rápidamente.

