Destinos internacionales que estrenan ruta con Mallorca este 2026
Varias aerolíneas han anunciado nuevas conexiones entre Mallorca y ciudades europeas durante los próximos meses
El Aeropuerto de Palma sigue sumando nuevas conexiones entre Mallorca y destinos internacionales. Aquí tienes un resumen de las novedades aéreas que llegan a la isla este 2026:
Palma - Varsovia
La aerolínea polaca LOT incluirá Mallorca en su programación de vuelos: a partir del 30 de mayo de 2026, la compañía conectará el aeropuerto de Varsovia-Chopin con Palma. La nueva ruta estacional se operará tres veces por semana —los martes, jueves y sábados—.
Palma - Nápoles
El 12 de mayo la aerolínea húngara Wizz Air inaugurará una nueva ruta entre Palma y Nápoles, que contará con tres frecuencias semanales.
Palma - Kassel
El aeropuerto alemán de Kassel-Calden contará con una nueva conexión aérea hacia el sur: la aerolínea Fischer Air empezará a volar al aeropuerto de Palma a partir del 27 de marzo.
Según las opciones de reserva actuales, Fischer Air operará tres vuelos semanales —los jueves, viernes y sábados—. Los vuelos están programados hasta octubre y cuestan 99 euros en clase turista y 199 euros en clase business.
Palma - Bruselas
Vueling anunció el pasado diciembre que reforzará la conectividad aérea de Mallorca de cara al verano de 2026 con una nueva ruta internacional desde el aeropuerto de Palma a Bruselas (Bélgica).
La nueva ruta Palma–Bruselas empezará a operar a partir del 26 de marzo y tendrá cuatro frecuencias semanales, con vuelos los lunes, miércoles, viernes y domingos.
Palma - Zúrich
Al mismo tiempo, Vueling anunció también otra conectividad en Mallorca, en este caso hacia Zúrich, ciudad suiza. El enlace Palma–Zúrich se estrenará el 27 de marzo con tres frecuencias semanales, programadas los miércoles, viernes y sábados, ampliando las opciones directas entre la isla y Suiza de cara a la temporada alta.
Palma - Montreal
El pasado septiembre Air Canada anunció la ruta Montreal-Palma, Mallorca. Se trata de la segunda ruta intercontinental para el aeropuerto de Mallorca después de la de Palma-Nueva York de United Airlines. La aerolínea canadiense pondrá en marcha el vuelo estacional entre junio y octubre de 2026.
El nuevo enlace Montreal-Palma funcionará como una ruta estacional entre el 17 de junio y el 24 de octubre de 2026.
Los vuelos hacia Mallorca (AC 924) despegarán desde Montreal a las 18:45 y aterrizarán en Son Sant Joan a las 08:25 del día siguiente, con cuatro frecuencias semanales: lunes, miércoles, viernes y sábado, hasta el 23 de octubre. En sentido inverso, el vuelo de regreso (AC 925) saldrá de Palma a las 12:15 y llegará a Montreal a las 15:10, operando los martes, jueves, sábados y domingos del 18 de junio al 24 de octubre.
