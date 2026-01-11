Vecinos de Mancor de la Vall: "Cada vez vemos a más personas, pero no las conocemos"

Después de varios días de frío, luce el sol en Mancor de la Vall. Son las 12: 30 del jueves y solo la nueva construcción rompe el silencio del pueblo. Observando la obra de las nueva viviendas, que tendrá un precio elevado, hay dos vecinos ya jubilados. Reflexionan y divagan sobre cómo su municipio ha cambiado durante los últimos años: «Solo vemos gente nueva. Aquí no hay casas para comprar ni alquilar. Y los que pueden alquilar, no quieren por miedo». Les cuesta creer que Mancor de la Vall, que es uno de los municipios que más han crecido en los últimos 25 años en Mallorca, haya perdido diez habitantes respecto a 2024 según el padrón de 2025 publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

«Cada vez vemos más personas, pero no las conocemos. Vienen muchos de Inca», explican mientras se lamentan de la evolución del municipio: «La vida de pueblo se ha acabado hace mucho tiempo. Antes todos nos conocíamos por el ‘malnom’».

«Aquí llegó a haber cinco talleres de zapatos, ahora queda uno. La gente trabaja fuera, viene aquí a dormir, pero no pisan la calle», se quejan y añaden: «Arriba hay okupas en segundas viviendas. Entran y luego alquilan», explican mientras reiteran que prefieren mantener el anonimato.

Hay pocas personas paseando por el casco antiguo. Es muy tranquilo y, además, hay sitio para aparcar. Algo cada vez más difícil en Mallorca. El centro neurálgico del pueblo este jueves está en el Bar Pentágona. Hay una decena de parroquianos que toman algo mientras esperan a la hora de comer. Cuatro de las personas que ocupan la barra son Jordi, Guillem, Joan y Kiko, mientras Cati, que está embarazada de siete meses, les atiende.

Dicen que estas viviendas nuevas se venderán a partir de 500.000 euros. «Hace tiempo que no se veía nada nuevo», cuentan, mientras añaden que prácticamente no queda nada más en el pueblo para urbanizar y que los alquileres decentes rondan los 1.500 euros.

"Un pueblo dormitorio"

Nadie ha notado que Mancor de la Vall haya perdido diez habitantes, eso sí, Jordi lanza una reflexión: «Somos un pueblo dormitorio», y añade entre risas: «Hay 800 personas que nadie las encontraría a faltar».

Joan aparece un poco más tarde en la conversación, pero responde con mucha contundencia. Defiende la esencia que todavía tiene Mancor: «Esto aún es un pueblo. Hay costumbres y conoces a las personas. Cuando las personas te saludan, todavía es un pueblo, sino es una ciudad».

Cati, que recomienda varias veces el bocadillo trifásico de boquerones, anchoas y atún, quiere dar su opinión. De todos los que se encuentran es la que lleva menos tiempo viviendo en Mancor. Lo suyo no fue un amor a primera vista, pero sí un amor verdadero. «Llegué hace seis años de Inca pensando que aquí me moriría del asco, pero al contrario. Te enamoras de la tranquilidad», un parroquiano le replica: «No hagas propaganda, vendrá más gente».

Se acercan las 14 horas, el bar comienza a vaciarse. Casi todos se marchan hacia sus casas para comer. Queda un cliente apoyado sobre la barra y Cati aprovecha para decir cómo llamará a su hija: «Triana. No hay mucha gente que se llame así».

En unas semanas, Mancor de la Vall tendrá una nueva habitante que intentará seguir cuidando las raíces de su pueblo, aunque le cueste encontrar un hogar en un municipio que escasea de viviendas.