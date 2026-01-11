El profesor condenado Miquel Roldán publica un libro sobre su caso de acoso contra un exalumno

Miquel Roldán, el profesor condenado en 2024 por acoso a un exalumno, ha presentado este domingo su libro Inocente de mí, sobre el polémico caso que ha generado protestas de familias en los dos colegios donde ha sido derivado. El docente está de baja este curso académico, igual que en el anterior, lo que no le ha impedido protagonizar este acto público en el que también ha cantado una de sus canciones. Dice estar "bastante mejor" aunque todavía no retomará su actividad docente.

Roldán, cuya presencia fue rechazada por las familias de los colegios Gabriel Janer Manila y Maria Antònia Salvá tras conocer el caso judicial, ha protagonizado la presentación de su libro, que va acompañado de un EP con cuatro canciones, arropado por una veintena de amigos y familiares y a la que había convocado a los medios de comunicación. El profesor ha explicado que relata por orden cronológico los hechos de su historia en un volumen que publica a través de Amazon. También ha presentado tres videoclips, además de interpretar una de sus composiciones acompañado con su guitarra titulada Aún me acuerdo de ti.

En 58 capítulos que "se corresponden con años naturales" desarrolla una historia que asegura que "no es ficción" —antes en un blog colgó un relato en el que mezclaba realidad y ficción sobre lo sucedido— relatando lo que "empezó como una amistad que sin motivo aparente se rompe", dice en relación con el que fuera su alumno. Un caso que derivó en una condena confirmada el pasado octubre por la Audiencia de Palma a un año de prisión al ser considerado culpable de un delito de acoso contra el adolescente, hechos que ocurrieron fuera del centro educativo años después de que coincidieran en las aulas, por lo que no se le impuso pena de inhabilitación docente.

Sobre su libro, Roldán dice que tiene "un tono amable y reflexivo" sobre un conflicto en torno al que "sucedieron cosas que parecen de película, surrealistas". Interpelado sobre las protestas de los padres de familia que han venido protestando por su presencia en los colegios donde ha sido derivado tras su condena por acoso aconseja que se lean su libro y así "entenderán que la realidad es muy diferente".

Miquel Roldán intrerpreta una de sus canciones en la presentación de su libro en una sala del polígono de Son Castelló. / M.B.M.

El maestro dice que ha escrito el libro para desahogarse y que le ha servido de "terapia" y para "poner punto final a esta odisea". Mientras continúa de baja laboral. "Estoy bastante mejor", asegura, aunque todavía no se incorporará al CEIP Maria Antònia Salvà de Son Sardina.