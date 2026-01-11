Diez desayunos en hoteles de Mallorca que no hay que perderse

El bufé del hotel sigue siendo el rey. Sin embargo, gana terreno el desayuno a la carta y una combinación de ambos, además de los berenars de autor creados por reconocidos chefs para disfrutar en hoteles de Mallorca. El brunch ha abierto de par en par las puertas de los alojamientos ya sean hoteles boutique o los más exclusivos de la isla para que además de los visitantes sean los residentes los que gocen de la gastronomía desde por la mañana. Estas son algunas de las opciones disponibles.

Un clásico muy reconocido de Mallorca, bautizado como El mejor desayuno del mundo, es el del hotel Hospes Maricel & Spa, que ya ha cumplido veinte años Se trata de un menú degustación con diez platos diferentes disponible de lunes a domingo para un aforo de entre 20 y 30 personas, su precio, 58 euros por persona. Zumos y licuados, ensalada de frutas y verduras de temporada, salmón marinado con remolacha, focaccia tostada, eneldo, mostaza y cebolla encurtida, ensaimada con sobrasada, o huevo cocido a baja temperatura, con espuma de patata, salsa holandesa y huevas de arenque son algunas de las exquisiteces en esta explosión de sabores.

Una de las propuestas del Maricel. / B. Font

Marga Coll está detrás del desayuno Arrells en el hotel de Mar Gran Meliá. Su berenar es un recorrido gastronómico por todo el archipiélago marinado con vinos de Baleares que ha sido reconocido con premios a nivel mundial. Lo componen cinco etapas. Frutas en tres texturas, yogur, mermelada y zumos, pa amb oli con diferentes panes, quesos, embutidos, olivas, boquerones y encurtidos repostería salada, empanadas, cocarrois…, huevos y repostería dulce. Disponible desde principios de abril por 75 euros por persona, se prepara para 12 comensales los fines de semana.

Y de chef a chef, en diciembre debutaba Lluís Pérez con su brunch en el Victoria Gran Meliá, que pasará de ofrecerse los domingos a alargarse todo el fin de semana. Consta de cuatro pasos con frutas y embutidos locales, un pa amb oli, huevos y bollería dulce. El precio de esta experiencia son 55 euros.

Plato del desayuno Arrels de Marga Coll del hotel de Mar Gran Meliá. / Meliá

En el Castillo Hotel Son Vida el desayuno para residentes se ofrece por 39 euros, incluye café, infusiones y cava, variedad de frutas de temporada, cocas, empanadas, ensaimada, huevos al gusto y sus huevos benedictinos crepes, bollería, miel de sus propias colmenas…

En Summum Boutique Hotel el desayuno bufé (26 euros) incluye surtido de quesos, rincón mallorquín con embutidos y quesos de producción local y ecológica, salmón marinado, embutidos y surtido de pan, bollería, frutas y a la carta se puede degustar además de sus huevos Benedict, alubias al horno, tocino crujiente o huevos al gusto. El sábado hay brunch (35 euros).

El desayuno bufé del hotel Nixe Palace (30 euros) con vistas al mar también se compone de bufé y carta de huevos benedictinos y tortillas.

Una de los platos a degustar en el desayuno del Victoria Gran Meliá del chef Lluís Pérez. / Meliá

En el hotel GPRO Valparaíso el desayuno gourmet (29 euros) también con vistas a la bahía de Palma incluye tortillas y huevos al gusto, crepes dulces y saladas, variedad de embutidos y quesos, zumos preparados al momento, bollería, opciones sin gluten o un rincón mallorquín, entre otras opciones.

Otra de las propuestas que va calando en Palma es el brunch (25 euros) del Nivia Born Boutique Hotel. Se puede elegir a la carta huevos benedictinos, huevos Bispe de Nivia (especialidad de la casa con salsa de sobrasada y miel), tortilla al gusto, huevos revueltos, fritos, etc., salmón aguacate, tortitas, frutas de temporadas y mucho más.

En el Sheraton Mallorca Arabella Golf Hotel el desayuno bufé (25 euros), en el restaurante Es Carbó, incluye zumos frescos, repostería casera, tortillas, embutidos y quesos, frutas o ensaladas, entre otras delicias.

El desayuno bufé en el Pure Salt Port de Sóller (24 euros) lo componen estaciones frías, zumos, cafés, infusiones y platos calientes servidos a la carta.