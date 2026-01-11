La anomalía poblacional de Mallorca

Sant Llorenç des Cardassar, Escorca, Estellencs, Mancor de la Vall y Banyalbufar son los cinco municipios de Mallorca que perdieron habitantes en 2025, según las cifras oficiales del padrón por municipio publicadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Rompen la tendencia alcista del resto de la isla, que en su conjunto crece y se sitúa con una población de 960.270 personas. Estos cinco pueblos no sufren caídas alarmantes, disminuyen, pero poco respecto al padrón publicado de 2024, pero son la anomalía de Mallorca.

Sant Llorenç des Cardassar perdió 100 habitantes; Mancor de la Vall, diez; Estellencs, cinco; y tanto Escorca como Banyalbufar, cuatro. Es una bajada después de años de continuo crecimiento, salvo en el caso de Escorca, que es el único municipio de Mallorca que ha caído su población desde el año 2000 hasta el 2025, pasando de 318 a 199: «Escorca es el único municipio que tiene despoblación en Mallorca y que se considera como de la España Vaciada», asegura su alcalde, Antoni Solivellas.

"Más actividad inmobiliaria"

Las razones que explican la caída de habitantes es compleja, sobre toda la de Sant Llorenç des Cardassar. En cambio, las de los otros cuatro municipios, sí tienen varios puntos en común. «Cada vez hay más actividad inmobiliaria, que no demográfica. Hay mucha compraventa, pero no para personas que se quedan a vivir allí», explica el Catedrático en Geografía por la UIB, Onofre Rullan.

«La base demográfica local se está envejeciendo y la gente que compra es de fuera del municipio porque invierte para revenderlo, para disfrutar de los fines de semana allí o promocionarlo en AIRBNB (alquiler turístico) y no tiene una repercusión demográfica», cuenta.

«No quiero hacer vaticinios, pero recuerdo una conferencia en la que enseñaron una fotografía del Skyline de Nueva York y veías los apartamentos, algunos con luz y otros sin. Más o menos el 30% tenían la luz encendida y actividad; en cambio el 70% tenían la luz apagada y carecían de actividad y, en este caso, tanto personas como fondos de inversión compran las viviendas para revender y ganar dinero. Muchas casas, en estos cuatro municipios, serían las luces apagadas», reflexiona.

Despoblación en Mallorca

En Mallorca hay cinco municipios con menos de 1.000 habitantes según el padrón: Fornalutx, Estellencs, Escorca, Deià y Banyalbufar. El único pueblo de estos que decrece poblacionalmente y que, de hecho, es el menos habitado de la isla es Escorca con 199 personas. «Es el único municipio que tiene despoblación en Mallorca y que se considera de la España Vaciada. En los años 60 había una población activa de unas 600 personas. Las familias se han ido porque su ciclo laboral ha acabado o porque no es viable comprar una casa para poder vivir aquí. Normalmente, son grandes fincas de los payeses que vivían aquí y cuestan millones. Los ‘amos’ de las possessions y sus hijos se han ido. No hay posibilidad de comprar una», asegura el alcalde Antoni Solivellas.

Los precios de las casas y de las fincas en Escorca en los diferentes portales inmobiliarios están disparados. Oferta hay, pero son unas cifras difícilmente asumibles. El valor más bajo es de 375.000 euros en una casa que requiera reforma porque lleva años «sin ser habitada». A partir de allí, el precio se varía desde el millón de euros hasta los diez. Y, en cuanto al alquiler, es más escasa su oferta y en el único anuncio que hay no existe la posibilidad de alargar el contrato más allá de los once meses. Su precio es de 1.600 euros por menos de 100 metros cuadrados.

"Muchas casas cerradas"

Estellencs es otro municipio que ha perdido habitantes de 2024 a 2025. Han pasado de 374 a 369, aunque respecto al 2000, han ganado doce. Encontrar una vivienda es casi una misión imposible. «Lo que está por debajo del millón hay que ver las condiciones en las que se encuentra. Es un momento de estar estancados. Y en tema de alquiler, está casi todo cogido y súper buscado. Aquí no podemos crecer, si no se reforman casas y sin oferta. Si se compran dos viviendas de media, una la adquieren extranjeros y otra mallorquines. Pero depende. Si son viviendas más o menos a buen precio, que no han sido anunciadas, se quedan en el pueblo o la adquieren mallorquines. En cambio, las grandes fincas, en la gran mayoría de casos, se van a manos extranjeras», cuenta Bernat Isern, alcalde de Estellencs.

«Hay mucha demanda para venir a vivir aquí, pero si tienes un mercado caro no pondrás algo barato. Es el problema que tenemos», subraya y añade: «Aquí hay muchas casas cerradas y quizás con una ordenanza bien hecha se podría regular. Habría que estudiar la fórmula. No cuesta prácticamente dinero que esté cerrada. Si la tienes así y te cuesta 500 euros no te planteas cambiar, si fueran 5.000 quizás la mentalidad la modificarían», expone.

"La casa más barata que se puede ofertar en Banyalbufar ronda el millón"

Banyalbufar también ha reducido su número de habitantes en el último año. Tiene una población de 573 personas y, en este siglo, ha crecido 53. La situación es muy similar a la de Escorca y Estellencs. Es un descenso bajo, pero que en ambos encontrar una vivienda para comprar o alquilar es prácticamente imposible, sobre todo para la población local. «No podemos construir. Tiene partes buenas como mantener la esencia y otras negativas porque estamos limitados en cuanto a vivienda. Se han vendido casas, pero la mayoría las han comprado extranjeros que no se han empadronado. Los precios son inasumibles para los que vivimos aquí. La más barata que se pueda ofertar en alguna página web ronda el millón de euros. Hay que ser realista. Compra el que tiene el poder adquisitivo. Aquí los jóvenes lo hablamos cuando nos vemos. Está complicado encontrar una vivienda asequible para poder quedar», subraya Leonor Bosch , alcaldesa de Banyalbufar.

Mancor de la Vall ha retrocedido, pero su caso es diferente. Hay empadronados 1.692 habitantes y ha perdido diez respecto a 2024, aunque su tendencia durante todo este siglo ha sido la contraria. En el año 2000, tenían una población de 914 personas y su crecimiento en los últimos 25 años ha sido de los más altos de Mallorca, en términos porcentuales. Ha crecido un 85% y solo lo superan, también en términos porcetuales, Marratxí, Consell y Sencelles, que continúan ganando habitantes.

La situación de Sant Llorenç des Cardassar es similar a la de Mancor de la Vall. Es el municipio que ha disminuido más su población en términos cuantitativos, han pasado de 9.331 a 9.231, pero han ganado 3.020 habitantes desde el año 2000. «No hemos notado esta bajada. Hay mucha gente que va a la zona costera y, en el día a día, no hay mucha gente en el pueblo e imagino que está repartido entre los cinco núcleos diferentes de población que tenemos. Nuestro crecimiento se ha dado, sobre todo, en la zona costera. No hace mucho, en la Conselleria de Sanitat nos dijeron que teníamos una de las poblaciones más envejecidas de Balears. El alquiler, en nuestros núcleos de interior, es de los más bajos de Mallorca», asegura Jaume Soler, alcalde de Sant Llorenç des Cardassar.

Más allá de un descenso bajo de la población, esta tendencia se puede acrecentar si no se protege el futuro de los pueblos con menos habitantes, algo indispensable para cuidar su esencia.