Casi 13.000 personas de Balears residen en el extranjero

Los baleares continúan abandonando su archipiélago natal en una fuga de cerebros que no muestra signos de desaceleración. Según los últimos datos del Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE), elaborado por el INE, el número de personas nacidas en Balears que residen fuera de España se ha incrementado en más de mil en los últimos tres años, hasta alcanzar las 12.721.

Solo en el último año, 433 personas han salido del archipiélago. Este dato contrasta con la evolución demográfica interna: durante ese mismo periodo, la población española en Balears apenas ha crecido en 275 personas, mientras que la llegada de población extranjera ha sido muy superior, con casi 18.000 nuevos residentes.

Europa y América ganan

Por continentes, Europa se consolida como el principal destino de los baleares en el exterior, con 8.356 personas residiendo en distintos países del continente. En segunda posición se sitúa América, con 3.686.

El resto de territorios presenta una presencia más residual: Asia cuenta con 402 personas —destacan las 108 en Emiratos Árabes Unidos—, África con 161, y Oceanía con 116, de las cuales 105 residen en Australia.

Más de 13.000 baleares viven en el extranjero. / DM

Por países, Francia y el Reino Unido encabezan la lista de destinos, con 1.843 y 1.756 baleares, respectivamente. Les siguen Alemania y Bélgica, ambos con más de 1.000 residentes procedentes del archipiélago. No es hasta la quinta posición cuando aparecen países fuera del viejo continente: Argentina, con 947 personas, y Estados Unidos, con 774.

Además de las cerca de 13.000 personas nacidas en España, destaca el elevado número de extranjeros nacionalizados en Baleares que residen en el extranjero. En total, 34.484 personas con nacionalidad española obtenida en Balears viven actualmente fuera del país.

Destacan Argentina y EEUU

En este caso, se cambian las tornas y el patrón geográfico es distinto al de los nacidos en el archipiélago. América se sitúa como el principal destino, por delante de Europa.

En concreto, más de 21.000 de estos nacionalizados residen en suelo americano, frente a 11.717 que viven en países europeos. Dentro del continente americano, destacan Argentina, con más de 8.000 personas, y Estados Unidos, con algo más de 2.500.

El catedrático de Geografía Humana Pere Salvà (Sant Jordi, Palma, 1950) analiza los datos del INE y explica que estos se refieren a personas nacidas en el extranjero que han adquirido la nacionalidad española y se han inscrito en Baleares, en muchos casos para poder ejercer varios derechos administrativos.

Según el catedrático, se trata de ciudadanos españoles que, pese a figurar en el padrón balear, residen actualmente fuera de España.

Tal y como precisa Salvà, los datos de españoles residentes en el extranjero incluyen tanto a personas nacidas en Balears como a aquellas nacidas en otros países que han obtenido la nacionalidad española. En conjunto, estas cifras sitúan en 48.085 el número de personas vinculadas al archipiélago que viven actualmente fuera de España..