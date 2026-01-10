Xavier Turon, investigador del CEAB: «El declive de la biodiversidad en Cabrera se debe al calentamiento global del mar, necesitamos soluciones a nivel mundial»

La mágica isla de Cabrera encierra más historias de las que uno pueda imaginar. Lo que en el siglo XIX fue un inmenso viñedo y prisión para soldados napoleónicos , fue hace más de mil años tierra santa, albergando un importante y rico monasterio bizantino. Sin embargo, no todas son buenas noticias.

Un estudio de investigadores del Centro de Estudios Avanzados de Blanes (CEAB-CSIC) y de la Universitat de Barcelona (UB), con datos recopilados durante casi una década, ha detectado un declive de alrededor del 40% de la biodiversidad en el parque nacional marino de Cabrera.

"Las especies más grandes sobreviven, pero se detectan cambios a nivel de paisaje, como la pérdida de corales tipo 'Gorgonia', que forman pequeños árboles, junto a esponjas y otros corales", explica Xavier Turon, investigador del CEAB y autor principal del estudio.

Al comparar los primeros años del seguimiento (2014-2015) con los más recientes (2021-2022), se constata que la riqueza de especies ha disminuido en torno a un 40% en los parques nacionales marinos estudiados. Turon explica que han encontrado unas 3.000 especies en Cabrera y que la mayor parte del declive "son especies pequeñas que responden a perturbaciones".

Xavier Turon, investigador del CEAB y autor principal del estudio que ha detectado un declive de la biodiversidad en Cabrera / DM

"La pérdida de biodiversidad está llevando a comunidades más simples y con menos especies. Seguramente esta tendencia continuará", sentencia Turon.

Cambio climático

El científico advierte que el problema que sufre la isla es global y no local: "No podemos atribuir este declive a la sobrepesca, la urbanización o la contaminación: Cabrera es un parque nacional protegido y estos impactos son mínimos. El principal problema es el cambio ambiental".

El cambio climático es el motor principal que calienta el Mediterráneo: "Las olas de calor de 2022 causaron muchas muertes de organismos y evidenciaron que algo no estaba bien", explica Turon. Además, el investigador destaca el papel de las especies invasoras, especialmente las algas, que simplifican las comunidades.

Turon constata la importancia de las reservas marinas para proteger áreas locales, pero asegura que por sí solas no pueden detener el cambio climático: "Por mucho que hagamos reservas marinas, hay que atacar el problema de base: el cambio climático. Si solo proteges un trozo de mar, no puedes evitar el problema global. Necesitamos soluciones a nivel mundial".

El estudio, publicado en Diversity and Distributions, se basa en muestreos repetidos en los mismos hábitats del fondo marino entre 2014 y 2022, desde zonas poco profundas y bien iluminadas hasta comunidades más profundas y fondos detríticos formados por sedimentos y algas calcáreas.

El monitoreo se realizó con técnicas genéticas: "Coges la muestra igual y estudias el ADN. Esto nos permite detectar todas las especies presentes, incluso las más pequeñas, porque dejan ADN. Así podemos monitorizar la biodiversidad de manera muy precisa. Hemos muestreado siempre las mismas comunidades dentro de un rango de 20-30 metros y utilizando exactamente las mismas técnicas. Esto nos da resultados bastante claros", explica Turon.

"Es importante seguir monitorizando. Cuando voy a sitios que estudiamos hace décadas, veo que han cambiado y no es agradable, porque ya no son como eran", sentencia el investigador.