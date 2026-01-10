Lara Hernández, coordinadora general de Sumar: "La inmigración no es un problema, tenemos que combatir las políticas racistas y xenófobas"

Lara Hernández (Madrid, 1986) reivindica el desembarco político de Sumar en el archipiélago apelando a su experiencia directa de gobierno. La formación sostiene que su principal valor añadido es haber impulsado desde el Ejecutivo estatal algunas de las políticas sociales y laborales más relevantes de los últimos años como la subida del salario mínimo o los permisos de paternidad y maternidad. Defiende que ese mismo enfoque puede trasladarse a la realidad balear, con especial atención a la vivienda y a las condiciones materiales de vida de la ciudadanía.

¿Qué propone Sumar para dar una solución al problema del acceso a la vivienda en Baleares?

El problema del acceso a la vivienda es especialmente acuciante en el archipiélago y constituye una situación de emergencia habitacional. Las propuestas pasan por intervenir el mercado de la vivienda, poner fin a la especulación y entender la vivienda como un bien esencial garantizado constitucionalmente. Planteamos poner un límite al precio de los alquileres, aplicar la ley de vivienda en zonas tensionadas y abordar con urgencia la situación de los alquileres turísticos y de temporada, donde existe un fraude claro y manifiesto. Todo el mundo tiene que tener derecho a un acceso a una vivienda digna.

La izquierda gobernó durante ocho años y el problema no solo empeoró sino que se cronificó.

Es cierto que el problema se ha cronificado, pero hasta la llegada de la izquierda no existía una ley de vivienda. Antes imperaba un mercado libre donde los grandes inversores siempre ganaban. Para resolver el problema es necesario aplicar medidas estructurales y de calado. La vivienda es el elemento fundamental de esta segunda mitad de legislatura y contamos con una batería de medidas concretas que se pueden aplicar.

¿Cree que el Pedro Sánchez agotará la legislatura? Usted asegura que, por ejemplo, se puede ser más valiente en materia de vivienda.

Se puede ser mucho más valiente. Si hay voluntad política, se pueden poner sobre la mesa medidas concretas que mejoren la vida de la gente. Hemos demostrado que se pueden sacar adelante políticas de transformación social y creemos que hay legislatura para rato si el Gobierno cumple con ese objetivo.

¿Apoyan el nuevo sistema de financiación autonómica presentado por Hacienda?

Celebramos que se presente un nuevo modelo que desbloquea un problema de más de diez años y que incorpore una inyección de 20.000 millones de euros para reforzar los servicios públicos. No obstante, creemos que faltan medidas más concretas para frenar el dumping fiscal.

¿Debe repensarse el modelo turístico en Baleares? ¿Apoyan el decrecimiento?

Es imprescindible repensar el modelo turístico actual. El alquiler turístico no regulado es una causa directa del incremento de los precios de la vivienda y genera procesos de gentrificación. Hay que buscar un equilibrio entre el impacto económico del turismo y el derecho de la gente a vivir en sus barrios.

¿Cuál es la posición de Sumar sobre la inmigración irregular?

Aquí somos muy claras. Nos parece que se está produciendo una manipulación ideológica, consciente y con una gran intencionalidad por parte de la extrema derecha. Si vamos a los datos y a las encuestas, se ve claramente que la inmigración no es uno de los principales problemas que preocupan a los españoles y a las españolas. Los principales problemas son la corrupción, la desafección política y, especialmente, el acceso a la vivienda. La inmigración aparece muy por debajo en las escalas de preocupación ciudadana, lo que demuestra que se están utilizando temas ideológicos para manipular conscientemente la opinión pública a través de medios de comunicación, redes sociales y fake news.

Vincula esta realidad con el ascenso de Donald Trump.

Para nosotros la línea roja son los derechos humanos, y esto es absolutamente innegociable. Para Sumar, la inmigración no es un problema, es un valor y una riqueza social y cultural que nos aporta nuevas formas de entender la sociedad y la convivencia. Tenemos que trabajar para combatir las políticas racistas, xenófobas y excluyentes que buscan enfrentar a la ciudadanía y generar miedo, y apostar por un modelo basado en la cooperación, la dignidad y el respeto a los derechos fundamentales. Lo que estamos viviendo en este momento internacional es un contexto profundamente convulso, en el que el trumpismo como fenómeno político nos obliga a elegir de qué lado estamos: o defendemos los derechos humanos, el multilateralismo y la cohesión social, o asumimos un modelo basado en la confrontación, la fuerza y la exclusión.

En las últimas elecciones generales hubo una coalición con partidos como Més per Mallorca que permitió que Vicenç Vidal obtuviera un escaño en el Congreso. ¿Están satisfechas con su trabajo? ¿Cree que esa fórmula debería repetirse?

Sin lugar a dudas. El trabajo que está realizando Vicenç Vidal en el Congreso es magnífico. Está representando y defendiendo muy bien los intereses de la ciudadanía balear. Esta experiencia confirma que la construcción de frentes amplios y de espacios políticos unitarios con vocación de permanencia es el camino que debemos seguir.

¿Yolanda Díaz debe seguir liderando este espacio?

Es la mejor ministra de Trabajo que ha tenido nuestra democracia y ha traído grandes avances para las mayorías trabajadoras. Pero en este momento no estamos en la pantalla de hablar de candidaturas, sino de seguir trabajando y mejorando la acción de gobierno.

¿Habrá unidad en la izquierda?

Siempre hemos defendido la necesidad de hacer un llamamiento amplio a todas las fuerzas progresistas situadas a la izquierda del PSOE para construir acuerdos que permitan frenar al fascismo. Es frenar este ascenso preocupante y grave de la extrema derecha, y combatir la desafección política.

¿Cómo valora la respuesta de Europa y del Gobierno español ante las decisiones de Trump?

La respuesta de Europa es completamente insuficiente. No podemos normalizar la ilegalidad ni la destrucción del derecho internacional. Necesitamos una Europa fuerte, con autonomía estratégica e independencia soberana, que defienda los derechos de la ciudadanía y no actúe como vasalla de Estados Unidos. La Unión Europea debe volver a fundamentarse en el Estado de derecho, el bienestar social y la defensa de las democracias modernas.