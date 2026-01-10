Los puntos más saturados de la red viaria de Mallorca ganan en un año una media de 3.000 a 5.000 vehículos diarios

Los tramos de la red viaria de Mallorca que soportan el mayor volumen de tráfico están viendo como la cifra de vehículos que circulan diariamente por ellos se está incrementando entre 3.000 y 5.000 coches de media, elevando la saturación que desde hace tiempo vienen denunciando diferentes colectivos vinculados al transporte, como taxis o reparto de mercancías. La vía de cintura de Palma mantiene su tradicional liderazgo en esta materia con 187.244 vehículos cada día en el tramo donde se enlaza con la autopista de Inca y la carretera de Sóller, en este caso con un aumento medio de 3.927 en el plazo de un año.

El Consell de Mallorca ha publicado, con un considerable retraso respecto a las fechas habituales, los datos de la intensidad media diaria (IMD) de la red viaria de la isla correspondientes a 2024, y en este informe se aprecia que nada parece ser capaz de frenar el creciente número de vehículos que transitan por carreteras y autopistas isleñas.

Como se ha indicado, la situación de la vía de cintura palmesana no tiene parangón con ningún otro eje de la red mallorquina. Además del citado tramo con 187.244 vehículos diarios y el apreciable aumento respecto a 2023 antes señalado, se pueden destacar igualmente los 170.302 que circulan cada día junto al enlace con la carretera de Valldemossa (3.796 más que en el ejercicio anterior) 0 los 159.038 al aproximarse a la carretera de Manacor (con un alza de 3.324).

Autopistas

Aunque se trata del ejemplo más llamativo respecto a la presión que soporta la red viaria de Mallorca, no es el único. La autopista central, en su aproximación a Palma, registra el paso de 121.245 vehículos cada día, y en este caso el aumento es especialmente notable respecto a 2023, al contabilizar en 2024 un alza de 5.188 automóviles.

Si se pone la lupa en la autopista de Ponent, se registra el paso de 111.056 automóviles diarios al aproximarse a Palma, en este caso con un aumento de 4.189 respecto al ejercicio anterior.

En el enlace de la autopista de Llevant con la vía de cintura se alcanzan los 148.261 coches por día, y el alza es de 3.099 unidades.

Con estas cifras se explica el proyecto de ley con el que el Consell Insular pretende regular la entrada de vehículos a través de los puertos y cuyo borrador fue presentado por su presidente, Llorenç Galmés, a mediados del pasado año, alegando en ese documento la presión "creciente" que Mallorca padece en su red viaria y muy "especialmente durante los meses de mayor afluencia turística", reconociendo que "se han intensificado los problemas" en esta materia. Esta iniciativa ya ha recibido las críticas de la patronal de coches de alquiler Baleval que lo que se puede provocar es el colapso del transporte público durante los periodos estivales.

Aumento generalizado

Los ejemplos apuntados anteriormente no son los únicos en relación con ese incremento de la presión sobre la red viaria. En el segundo cinturón de Palma se contabilizan 34.671 vehículos diarios, con un aumento interanual de 1.572.

En la autopista de Llevant, al acceder a Llucmajor, esa densidad diaria se cifra en 31.654 coches, 1.195 más que en 2023

El eje de Valldemossa, en sus inmediaciones a Palma y a la Universitat, alcanza los 43.261 automóviles por día, 1.631 más.

Son destacables también los 36.141 vehículos diarios que de media circulan por la entrada a Manacor.

La carretera de Sóller llega a soportar una presión de 21.581 coches diarios, y crece en 969.

En las proximidades de Pollença se alcanzan los 25.596, y en la carretera de la Bahía de Alcúdia los 20.781.

Se pueden señalar igualmente los 12.257 diarios que se registran al acceder al Port d'Andratx; los 12.284 cerca de Cala d'Or; los 19.177 cerca de sa Coma; o los 22.236 de Cala Rajada, por señalar otros ejemplos igualmente significativos.