Sumar reprocha al Govern su postura sobre reforma del sistema de financiación y tacha de "broma" las palabras de Costa

La coordinadora estatal del Movimiento Sumar, Lara Hernández, ha reprochado al Govern balear su postura sobre la nueva propuesta del modelo de financiación autonómica y ha tachado de "broma" las declaraciones del vicepresidente Antoni Costa, en las que advertía que Baleares irá a los tribunales si se la obliga a subir impuestos.

Hernández se ha pronunciado así esta jornada, tras acudir a la primera reunión del grupo coordinador de Sumar en Baleares de este año 2026, celebrada en Palma, en declaraciones a los medios, en las que ha valorado la propuesta de nuevo modelo de financiación autonómica presentada este viernes por parte de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, pero ha reclamado incluir medidas para "frenar el dumping fiscal".

Defensa de la reforma i condicions de Sumar

La coordinadora de Movimiento Sumar celebra haber "dejado atrás un modelo que era absolutamente caduco y obsoleto" y que con la propuesta del nuevo modelo de financiación autonómica "se produce una inyección de 21.000 millones de euros a las comunidades autónomas".

No obstante, ha añadido, para su organización este dinero "tiene que estar absolutamente condicionado a ser una inyección directa en los recursos y en los servicios públicos de las distintas comunidades autónomas". "Estos 21.000 millones de euros tienen que suponer una mejora sistemática y directa de educación, de sanidad, de reducción de las listas de espera en las distintas comunidades autónomas".

Además, a su juicio, "lo que falta" a la propuesta de nuevo modelo de financiación autonómica "son medidas concretas y específicas que pongan coto ya al dumping fiscal" porque "lo que no se puede permitir es seguir viendo que representantes de la ciudadanía en el ámbito de las instituciones siguen dando regalos a los ricos, a las rentas más altas, a costa de destruir sistemáticamente, de precarizar, los servicios públicos de educación, de sanidad, a los que tienen tener derecho los ciudadanos no por una cuestión de que corresponda, sino de que todos ellos pagan religiosamente sus impuestos".

Postura de Sumar de cara a la tramitación parlamentaria

Así, de cara a la tramitación parlamentaria de la propuesta, en principio Sumar votaría a favor de ésta aunque se plantearán todas las enmiendas oportunas porque a pesar de valorar "positivamente" la inyección de 21.000 millones de euros en términos económicos, hace falta que esto "esté blindado y garantizado para los servicios públicos" y "existe voluntad política, al menos por parte de Sumar, de incluir medidas que frenen y pongan coto al dumping fiscal".

Missatge a Junts per Catalunya

Además, preguntada por si teme que las reservas manifestadas por Junts per Cataluña sobre la nueva propuesta del modelo de financiación autonómica puedan hacer que éste quede en papel mojado, la coordinadora estatal del Movimiento Sumar ha considerado que "es algo que ahora mismo no" le "concierne" a ella "valorar" porque "todavía queda pendiente una negociación del Gobierno con las comunidades y con los distintos grupos políticos y parlamentarios".

No obstante, ha lanzado una petición a Junts per Cataluña "para que reflexionen de qué lado están" porque "si ellos siguen pensando que la estrategia para frenar a Aliança Catalana pasa por darle prioridad a una agenda plurinacional por encima de una agenda progresista, los números no lo están demostrando".

Por tanto, Hernández ha considerado que hay "pensar en cuáles son los intereses de los catalanes a la hora de mejorar sus condiciones materiales de vida e insistir y, sobre todo, incidir en la necesidad de trabajar conjuntamente para que esos intereses de las mayorías trabajadoras catalanas se vean garantizados y defendidos".

Relaciones entre España y Venezuela

Por otro lado, la coordinadora estatal del Movimiento Sumar se ha referido a las relaciones entre España y Venezuela, después del ataque de Estados Unidos contra Caracas.

Hernández cree que "España, como democracia, y las empresas españolas que quieran contribuir y fomentar, desde su ángulo, a garantizar que las democracias sean formas de gobierno vigentes en el siglo XXI, deben reflexionar de qué lado quieren estar: si del lado del señor Donald Trump que ha inaugurado este 2026 por la vía de la fuerza, de la tiranía y del secuestro de Nicolás Maduro o del lado de la defensa de los valores democráticos, que tienen que ver con la convivencia y la cohesión social, y que son los que verdaderamente están en riesgo y bajo la amenaza a partir de aquí".

"Sumar lo tiene absolutamente claro. El derechos internacional tiene que estar absolutamente vigente, es lo primero que tiene que estar garantizado, y multilateralismo", ha destacado. "Lo que no puede ser es que Donald Trump pase por encima de la ONU, por ejemplo. Eso no puede suceder. La Ley está por encima de las personas, de los individuos concretos que se ponen al frente de los países, que son democráticamente elegidos, por supuesto, pero las Naciones Unidas y todos los organismos internacionales tienen que marcar el faro y la luz que hay que seguir. Sumar lo tiene claro", ha ahondado.