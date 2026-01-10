El PP reclama una respuesta "inmediata" del Gobierno de Sánchez ante la emergencia migratoria en Baleares

El PP Baleares ha reclamado este sábado, en la Interparlamentaria del Partido Popular en A Coruña, una respuesta "inmediata" del Gobierno de España, que preside el socialista Pedro Sánchez, ante la emergencia migratoria que sufren las Islas.

La diputada del PP Baleares, Cristina Gil, ha advertido esta jornada, durante su intervención en la mesa redonda 'Por lo importante: una vida segura' en la 28 Interparlamentaria del Partido Popular celebrada en A Coruña, que las Islas viven una situación de emergencia migratoria sin precedentes, convertida en "la frontera sur de Europa" pese a no contar en su opinión con una respuesta adecuada por parte del Gobierno de España, el cual es el competente en materia de inmigración, ha recordado la 'popular'.

"La ruta entre el norte de África y Baleares ya es una vía consolidada para las mafias, mientras Sánchez ni siquiera ofrece datos transparentes sobre llegadas, desapariciones o destinos", ha señalado Gil, quien al mismo tiempo ha afirmado que "España tiene derecho a decidir quién entra, cómo y para qué; a proteger sus fronteras y garantizar el orden y la legalidad". "Sin embargo", ha añadido, "Sánchez ha abandonado a Baleares".

Evolución de la ruta migratoria y cifras crecientes

En este sentido, la 'popular' ha recordado que, el último año de gobierno del PP, en 2018, llegaron 200 inmigrantes irregulares en todo el año a Baleares, mientras en 2025 la cifra superó los 7.000. "Esta situación exige una respuesta inmediata y estructural, con la implicación del Estado y el apoyo operativo de la Unión Europea", ha expuesto Gil.

"En el PP defendemos una política de inmigración ordenada, legal y humana" y ha criticado el "efecto llamada" advirtiendo de que la ruta argelina hacia Baleares es la que más crece del Mediterráneo, con un crecimiento continuo año a año. En 2023 las llegadas se cifraron en 2.278, mientras que en 2024 hubo un gran incremento que llegó a 5.882 y en 2025 se ha alcanzado un nuevo dato histórico de 7.406 personas llegadas a las costas de Baleares en patera.

Saturación del sistema de protección de menores

Uno de los puntos que más inquietud genera a los 'populares' es el posible desbordamiento de los servicios de protección de menores, que se encuentran "saturados", ha reiterado, al encontrarse "por encima del 1.000 por ciento de su capacidad". Gil ha recordado al respecto que "dos de cada tres menores tutelados en Baleares son migrantes no acompañados y que hace tiempo que en las Islas se agotaron los recursos para atenderles con la dignidad que merecen".

La diputada del PP Baleares ha explicado también en su intervención que el Govern balear está utilizando "todas las vías políticas y jurídicas posibles para proteger el interés superior del menor" y "reclamar la figura de contingencia migratoria, con el fin de frenar traslados impuestos de forma injusta y arbitraria".

En este sentido, la diputada 'popular' ha recordado que desde diciembre de 2024 en Baleares se realizan pruebas médicas acordadas con la Fiscalía de Menores para verificar la edad de los posibles menores llegados en patera, y según sus datos en el 60 por ciento de los casos se ha constatado que los supuestos menores eran adultos, lo que permite proteger a los verdaderos menores y aliviar el sistema.

Reclamación de activación de Frontex y falta de medios

Además, Gil ha destacado que Baleares ha elevado su voz a Bruselas para reclamar la activación de Frontex, ya que "la crisis migratoria en las Islas es una emergencia europea". Sin embargo, ha denunciado que actualmente no existe ninguna misión permanente porque "el Gobierno de España no la ha solicitado", a pesar de que allí donde opera Frontex la inmigración irregular se reduce significativamente, ha apuntado. "¿Cómo es posible que no se haya pedido su activación en la ruta que más crece en Europa?", se ha preguntado Gil.

La 'popular' ha advertido también de la "falta de medios" y del "déficit de agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad en Baleares", que se cifra en unos 800 efectivos. Frente a ello, Gil ha reclamado que el complemento de insularidad sea "claro, transparente y ajustado al coste real de la vida" para poder "garantizar plantillas estables y evitar" de este modo "que Baleares siga siendo un destino de paso" para los agentes, lo que según ha advertido repercute directamente en la calidad del servicio.

Impacto diplomático y causas del repunte migratorio

Asimismo, Gil ha vinculado el punto de inflexión de la crisis migratoria con el deterioro de las relaciones diplomáticas entre España y Argelia tras el cambio de postura del Gobierno de Sánchez sobre el Sáhara Occidental. A su juicio, "es imprescindible restablecer estas relaciones, revisar y agilizar los acuerdos de devolución, reforzar el control fronterizo y actuar en origen generando oportunidades reales, además de combatir la actuación de las mafias que operan en el Mediterráneo".

La 'popular' ha finalizado su intervención afirmando que Baleares ha actuado "con responsabilidad y liderazgo", pero necesita que el Gobierno de España "abandone la inacción" dado que esta comunidad autónoma es "la frontera sur de Europa". "Baleares necesita soluciones reales, coordinación, recursos y liderazgo estatal y europeo. No hay política más inhumana que la que no existe", ha concluido.