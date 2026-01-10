El PP advierte que no permitirá que el Gobierno recupere el Impuesto de Sucesiones en Baleares: "Nos tendrán enfrente"

El PP ha advertido que no permitirá que el Gobierno de España, presidido por el socialista Pedro Sánchez recupere el Impuesto de Sucesiones en Baleares con el nuevo modelo de financiación y ha asegurado que les van a tener "enfrente".

En nota de prensa, el portavoz del PP Baleares, Sebastià Sagreras, ha avisado que los 'populares' no permitirán que el Gobierno de Sánchez recupere el Impuesto de Sucesiones eliminado por la presidenta del Govern, Marga Prohens, al inicio de esta legislatura.

Sagreras se ha pronunciado de este modo después de que la vicepresidenta primera del ejecutivo español y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, haya planteado esta posibilidad en la propuesta del nuevo sistema de financiación autonómica.

"Como ya ha dicho la presidenta Marga Prohens, no conocen a la gente de estas islas y tendrán al PP enfrente", ha expresado.

Críticas al modelo de financiación

El portavoz de los 'populares' ha criticado que la propuesta de nueva financiación del Gobierno "no solo no atiende ni uno solo de los criterios que reclamaban las Baleares, sino que representa un ataque a la autonomía fiscal, con la amenaza de recuperar el Impuesto de Sucesiones". "Y por ahí no vamos a pasar", ha advertido.

"Sánchez ofrece a Baleares un sistema de financiación que sigue maltratando a las Islas en el reparto de los recursos, sin tener en cuenta el crecimiento poblacional, la población flotante, reduciendo el peso del criterio de la insularidad y contemplando la ordinalidad solo para Cataluña. Esto quiere decir que si Cataluña es la tercera en pagar será la tercera en recibir, pero Baleares seguirá siendo la segunda en pagar y continuará perdiendo posiciones a la hora de recibir", ha explicado el portavoz 'popular'.

"Los representantes del sanchismo en Baleares, Alfonso Rodríguez y Rosario Sánchez, dicen que se tiene que aceptar esta propuesta porque supone 400 millones más, pero no dicen que si se tuvieran en cuenta los criterios que defiende el PP deberían llegar muchísimos más de 400 millones a las Islas. Se ríen de Baleares", ha lamentado.

Posición del PP ante Cataluña y la autonomía fiscal

Asimismo, Sagreras ha señalado que "lo más grave es que se amenace la autonomía fiscal de Baleares y se pretenda recuperar impuestos como el de Sucesiones en las Islas, en contra de la voluntad de la gente de aquí, de las familias", ha subrayado el portavoz de los 'populares', reiterando que esta es una línea roja para el PP.

"Al final nos encontramos con una mala propuesta para las Baleares, porque es una propuesta negociada únicamente con los independentistas para beneficiar a Cataluña", ha criticado Sagreras.

"Ya está bien de beneficiar a los mismos de siempre y de que siempre lo tengan que pagar los ciudadanos de las Baleares. Incluso quieren que paguen cuando mueren", ha denunciado, asegurando que "tendrán al PP enfrente, defendiendo siempre a las Baleares".