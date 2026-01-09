TURISMO
Terreno Barrio Hotel, la apuesta de la familia Piñero por revitalizar 'su barrio' en Palma con su primer alojamiento urbano
El proyecto, independiente de Bahía Príncipe, que se inaugura este año, marca la entrada de Grupo Piñero en el segmento urbano recuperando un edificio catalogado de 1932
Ubicado en la calle Joan Miró, con 21 habitaciones todas diferentes, bar en la azotea, restaurante y una tienda, quiere ser un espacio abierto a los vecinos y a la creatividad
El proyecto más personal de la familia Piñero, que nace en el barrio de Palma que acoge las oficinas centrales de Grupo Piñero y al que están ligados desde hace cuarenta años, está a punto de ver la luz. Se trata de Terreno Barrio Hotel, la apuesta de esta saga hotelera por contribuir a la revitalización de una zona de la capital mallorquina que supone, además, su primera incursión en la hotelería urbana.
Detrás de este hotel boutique de Mallorca que se inaugura este año —las reservas están abiertas desde el 1 de junio—, en un proyecto liderado por Lydia Piñero, vicepresidenta de Calidad e Innovación de la compañía, hay mucho talento local. Ella, como responsable de la gestión patrimonial del family office del grupo, presentará el nuevo establecimiento en Fitur, la feria turística en Madrid, el jueves 22 de enero. Para desmenuzar las particularidades de un alojamiento que quiere ser una "oda" a un barrio que fue emblemático estará acompañada en el estand de la hotelera por Rafa Roses, de Estudio Roses, y Paloma Hernaiz y Jaime Oliver del estudio de arquitectura OHLAB!. Ellos han sido los encargados de la recuperación de un edificio que data de 1932 obra del arquitecto Francesc Casas Llompart.
El Grupo Piñero, liderado por Encarna Piñero, resalta —en una nota de prensa en la que avanza sus planes para Fitur, donde hará balance de su primer año de alianza con Hyatt— que el Terreno Barrio Hotel es "una apuesta propia de la familia Piñero, independiente de Bahía Príncipe Hotels & Resorts".
Con guiños a la cultura local, la sostenibilidad, el arte, el diseño o la gastronomía y dirigido tanto a visitantes como a residentes, echó a andar la recuperación del edificio catalogado en los números 73 y 75 de la calle Joan Miró, que albergó la sala de conciertos y pub Club Mutante y en la parte superior La Vermutante. Antes acogió otros locales como el Virus o la Sifonería.
Diseño local
El hotel lo conforman dos edificios, el histórico rehabilitado y un segundo aledaño de nueva construcción. En la web del hotel se recuerda que el Terreno ha sido "refugio de veraneo para burgueses, aristócratas y la flor y nata de la bohemia europea desde los tiempos del 'Spain is different'”. Con suelos cerámicos de Huguet, muebles de La Pecera y un bar diseñado por el estudio Dos Monos en el Terreno Barrio Hotel se conectan pasado y presente.
El hotel, que ofrecerá desayunos a la carta cuenta, con 21 habitaciones todas diferentes, con piezas de artesanos locales. El Terrado es el bar en la azotea con vistas al mar y al Castillo de Bellver. Y su restaurante, Destape, con terraza exterior, estará en manos del chef Gabriel Conti. Para el acto de presentación en Fitur Conti preparará una selección de tapas, propuesta gastronómica vinculada con la identidad local.
Esta "oda" al barrio del Terreno se complementará con una tienda con productos elaborados por productores locales y artesanos.
