Fin de semana en alerta: así afectará la borrasca Goretti a Mallorca

Mallorca encara un fin de semana con el viento como protagonista y el mar bastante revuelto, sobre todo este viernes y el sábado. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activará a partir de las 18:00 horas de hoy la alerta amarilla por rachas fuertes y fenómenos costeros, un episodio asociado a los efectos de la borrasca Goretti, que no entrará de lleno en el Mediterráneo, pero sus efectps sí se dejarán notar en la isla durante todo el fin de semana.

La Aemet lo resume sin rodeos: “días de viento y mala mar” para viernes y sábado, con rachas de 60 a 70 km/h de forma general y picos de 90 a 100 km/h en cumbres y cabos. En el mar, el panorama también viene movido: avisos de alta mar en el Mediterráneo occidental, con poniente fuerza 6 a 7, arreciando puntualmente a 8, y oleaje de fuerte marejada a gruesa, con áreas de muy gruesa.

Viernes: sol , algo de nubosidad y posible lluvia débil al final

En concreto, durante la jornada de este viernes, la previsión oficial apunta a intervalos nubosos, con más ratos de cielo poco nuboso en las horas centrales. Ya a última hora de la tarde podría registrarse alguna precipitación débil y aislada, sin grandes acumulados.

En cuanto a las temperaturas, no se esperan cambios llamativos en las máximas, que se mantendrán en torno a los 19 grados, mientras que las nocturnas podrían experimentar una ligera subida, alcanzando los 10 grados.

El viento, en cambio, irá a más: de poniente moderado a fuerte, con rachas que pueden moverse entre 60 y 70 kilómetros por hora y alcanzar 100 n zonas expuestas, según explica el geólogo mallorquín Miquel Salamanca en su cuenta de X.

Ante esta situación la Aemet activará la alerta amarilla por viento y fenómenos costeros adversos en la Serra, el norte y el levante de la isla a partir de la 18:00 horas. Sin embargo, a partir de la medianoche del sábado, el aviso por fuertes rachas de viento se ampliará a toda la isla.

En directo: el tiempo en Mallorca Mapa interactivo del tiempo en Mallorca, mostrando las condiciones actuales de viento y otros parámetros meteorológicos.

Sábado: entra el mestral, baja la temperatura y siguen las rachas

De hecho, la previsión apunta a que el sábado será, previsiblemente, el día más complicado: el viento girará a noroeste (mestral), moderado con intervalos de fuerte, con rachas que pueden superar los 70 kilómetros por hora y llegar incluso hasta los 100 en cumbres y cabos. Además, se notará un descenso de temperaturas, con máximas que no superarán los 14 grados.

La Aemet espera predominio de cielo poco nuboso, aunque por la tarde aumentarán los intervalos nubosos y podría registrarse alguna precipitación débil y aislada en algunos puntos de la isla.

Domingo: el viento afloja y se abren claros

La buena noticia llega el domingo. Seguirá habiendo intervalos nubosos y no se descarta alguna lluvia débil, ocasional y aislada, sobre todo en el norte de Mallorca. Pero, con el paso de las horas se irán abriendo más claros y ya por la tarde predominará el cielo poco nuboso.

También el viento irá perdiendo fuerza: soplará moderado de componente oeste, con algún intervalo de fuerte de madrugada, pero disminuyendo hasta flojo en general por la tarde.

En cuanto a las temperatura, se esperan pocos cambios durante el día, pero las mínimas podrían caer hasta los 7 grados.

Precaución en la costa y en zonas altas

Con este escenario, la recomendación es clara: prudencia, especialmente en paseos marítimos, espigones y zonas expuestas al oleaje, y también en la Serra y puntos elevados, donde las rachas pueden ser muy fuertes.