No quiere volver a Alemania: un alemán de 86 años pide ayuda para poder ser atendido en su casa de Mallorca

Heinz, un ciudadano alemán de 86 años que vive desde hace años en Mallorca, atraviesa un grave problema de salud y ha protagonizado una campaña de recaudación de fondos para poder permanecer en la isla y recibir cuidados en su propia vivienda.

Bajo el lema 'Atención digna en casa para nuestro Heinz', la iniciativa —publicada en la plataforma gofundme.com— busca reunir 8.700 euros, una cifra planteada de forma simbólica como 100 euros por cada año de vida. Según el anuncio, en las últimas semanas ya se han recaudado más de 3.830 euros. Como impulsor figura Heinz Stemmer y la beneficiaria del dinero es Jessica Jaeger, aunque el texto no precisa cuál es su vínculo con el afectado.

El llamamiento incluye fotografías en las que Heinz aparece como integrante del grupo motero Lobo MC Mallorca, con sede en Porto Cristo, y también en una cama de hospital, visiblemente debilitado. El Mallorca Zeitung, del mismo grupo editor que Diario de Mallorca, intentó contactar con el entorno del hombre, sin éxito en un primer momento.

Una de las fotos de la campaña de recaudación de fondos muestra a Heinz con otros miembros de Lobo MC Mallorca / MZ

Según el texto que acompaña la campaña, Heinz fue ingresado recientemente de urgencia por una insuficiencia cardiaca severa. Además, padece fibrilación auricular persistente, una insuficiencia grave de la válvula mitral, estenosis moderada de la válvula aórtica y afectación del circuito pulmonar. Los organizadores de la campaña subrayan que esta combinación configura un cuadro “serio y complejo” que actualmente impide que lleve una vida autónoma con seguridad.

En los últimos días, siempre según el comunicado, su estado ha empeorado de forma notable, tanto física como psicológicamente: está más débil, se fatiga con facilidad, come poco y necesita ayuda para las tareas cotidianas. De ahí que reclamen cuidados y acompañamiento regulares para evitar recaídas o situaciones de riesgo.

No regresar a Alemania

El objetivo de la recaudación es permitir que Heinz siga viviendo en su casa en Mallorca y evitar su regreso a Alemania para entrar en una residencia. El texto asegura que no tiene familiares allí que puedan acompañarlo y que esa posibilidad le genera un fuerte impacto emocional. La campaña sostiene, además, que una atención intensiva en el domicilio en Mallorca sería más económica que una plaza en un centro de cuidados en Alemania.

Los promotores indican que el dinero se destinará exclusivamente a gastos de asistencia, cuidados y apoyo diario, con el fin de aliviar al afectado en esta fase aguda y garantizar que pueda permanecer en su hogar.