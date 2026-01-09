El PSIB pide al Govern que se siente a negociar el nuevo sistema de financiación para "no perder la ventana de oportunidad"

El PSIB ha pedido al Govern de Marga Prohens que aproveche "la ventana de oportunidad" con el nuevo sistema de financiación propuesto por el ministerio de Hacienda y se siente a negociar "para defender los intereses de los ciudadanos de las islas". Rosario Sánchez, vicesecretaria de la formación y secretaria de Estado de Turismo, ha celebrado el modelo anunciado por la ministra María Jesús Montero por el que Baleares recibiría 412 millones de euros y ha reclamado a los populares que "no defiendan el argumentario de Feijóo" porque "estamos hablando de cosas muy serias".

Sánchez ha señalado la necesidad de contar con la sociedad civil en el caso de una posible negociación del sistema y ha reclamado al Govern un análisis profundo de la propuesta "para que sirva para mejorar todavía más el financiamiento". La secretaria de Estado ha insistido en la necesidad de "no perder esta ventana de oportunidad como se perdió la condonación de la deuda".

Desde el PSIB han defendido el sistema de financiación como "una buena noticia" para el archipiélago que servirá para mejorar servicios públicos "como la educación, la sanidad o la dependencia", que al mismo tiempo situaría a Baleares por encima de la media de financiación con un 102%. "Tenemos un buen punto de partida con esta propuesta", ha celebrado.

La vicesecretaria socialista ha recordado que el año pasado el archipiélago recibió 4.190 millones de euros, cifra que, según ha señalado, "da una medida de la magnitud de este incremento". En la misma línea, ha recordado que Xisco Antich negoció en 2009 la primera reforma del sistema de financiación y que este nuevo sistema promovido por Montero "forma parte de la línea impulsada por Francina Armengol".

El dumping fiscal

Tras conocer la propuesta, vicepresidente del Govern, Antoni Costa, ha señalado que las referencias al dumping fiscal son la "única línea roja" de Baleares y ha advertido que llevará la propuesta del Gobierno a los tribunales si esta obliga a las comunidades autónomas a subir los impuestos. "Estamos dispuestos a llegar a acuerdos, pero si quieren subir los impuestos no hay nada que negociar", ha señalado la socialista.

Preguntada al respecto, Sánchez ha considerado que las palabras del también conseller de Economía, Hacienda e Innovación son siempre "de argumentario" y ha defendido el planteamiento de la ministra de Hacienda. "Ha hablado de dumping fiscal, y quienes nos hemos dedicado a la hacienda pública entendemos que cuando se habla de dumping fiscal es que no se puede favorecer a las rentas más altas y después decir que no se tiene financiación para los servicios públicos", ha esgrimido.

La vicesecretaria general del PSIB ha considerado que el mantenimiento de las deducciones en los impuestos de sucesiones y de donaciones puestas en marcha por el Govern, además de ser "el mantra de esta legislatura", no son más que "temas menores". "Lo importante es el grueso de esta propuesta, cómo mejoramos la financiación que recibe Baleares, cómo mejoramos el dinero que pasa del Gobierno a las comunidades autónomas", ha zanjado.