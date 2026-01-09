El PSIB cuestiona que el centro de Son Tous para menores migrantes cumpla con las condiciones mínimas

El PSIB ha cuestionado que el espacio de primera acogida habilitado por el Consell de Mallorca en el antiguo acuartelamiento de Son Tous "cumpla con las condiciones mínimas exigibles", una cuestión que atribuye a "la voluntad de Vox". El grupo socialista en la institución insular ha solicitado visitar el centro para conocer la dotación humana y material que el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) dedicará a los menores que se acojan en este espacio, según ha informado la formación en nota de prensa.

Para la portavoz adjunta de este grupo, Sofia Alonso, Son Tous "no reúne las condiciones mínimas exigibles" y presenta características que "difieren radicalmente" del modelo asistencial de menores que aplica el Consell. En concreto, ha expuesto, las habitaciones son compartidas con literas, hay barrotes en las ventanas, mobiliario básico, así como el aislamiento que supone estar en un acuartelamiento que está en las afueras de Palma.

Alonso ha solicitado también información sobre el coste de cada una de las plazas, después que el presidente del IMAS, Guillermo Sánchez, señalara que el precio por plaza se reducirá. "Estuvo hablando todo el tiempo de ahorrar en la prestación del servicio", ha criticado la socialista, subrayando que "este requisito lo ha marcado Vox" para acordar los presupuestos insulares de 2026. "Son Tous cumple la voluntad de la ultraderecha", ha añadido.

Con todo, ha sostenido que la forma en la que se alojarán los menores en este nuevo espacio "supone claramente una discriminación de trato hacia estos jóvenes respecto al resto de menores acogidos por el IMAS".