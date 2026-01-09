Polémica por un curso de educación sexual desde la "cosmovisión cristiana" organizado por la Conselleria

La formación permanente del profesorado en Baleares ha abierto un nuevo e inesperado frente de conflicto institucional y social. El sindicato UOB Ensenyament ha emitido un duro comunicado contra la Conselleria de Educación y Universidades a raíz de la organización de una actividad formativa que, a su juicio, rompe los principios de neutralidad y laicismo que deben regir la escuela pública en pleno siglo XXI. El objeto de la discordia es el curso titulado "El rol de la Religión en la educación sexual y afectiva: Nuevas perspectivas", cuya celebración está prevista para el mes de marzo de 2026 en la sede del Centro de Profesorado (CEP) de Ibiza.

El programa busca que los alumnos de los centros educativos descubran esta dimensión de sus vidas para vivirla con "plenitud y responsabilidad" bajo las directrices de la asignatura confesional

La actividad formativa, que cuenta con una carga lectiva de 32 horas y ofrece 30 plazas, se presenta como una actualización técnica y profesional. Según el programa oficial difundido por el Servicio de Formación, el curso está dirigido a maestros de Primaria y profesores de Secundaria y Bachillerato, con una prioridad explícita para los docentes de la asignatura de Religión Católica.

Los objetivos del curso son los que han encendido las alarmas del sindicato. El documento oficial detalla que la formación pretende "ofrecer una visión integral de la afectividad y la sexualidad en la clase de Religión" y proporcionar "claves para el desarrollo de la afectividad desde la cosmovisión cristiana". Además, el programa busca que los alumnos de los centros educativos descubran esta dimensión de sus vidas para vivirla con "plenitud y responsabilidad" bajo las directrices de la asignatura confesional.

Entre los contenidos que se impartirán destacan la "sexualidad-afectividad en el desarrollo de la personalidad" y la "progresividad de la maduración afectiva del alumno".

"¿Qué autoridad moral tiene la Iglesia?"

La respuesta de UOB Ensenyament ha sido inmediata y no ha ahorrado en calificativos. Para la formación sindical, el hecho de que la administración pública ampare este tipo de contenidos es un "acto de audacia sin precedentes". En su comunicado, el sindicato critica lo que considera una intromisión histórica de la Iglesia en la esfera privada de los ciudadanos.

"La Iglesia católica, durante su historia, no ha destacado precisamente por ser tolerante y comprensiva con la sexualidad de las personas" -sostiene el sindicato- citando como ejemplos la "férrea oposición al matrimonio entre personas del mismo sexo" o las reticencias históricas al uso de métodos anticonceptivos. UOB va más allá y cuestiona directamente la idoneidad de la institución para liderar estas sesiones: "Atendiendo al interminable historial de casos que están en los tribunales —y tapados—, ¿qué autoridad moral tiene la Iglesia para ofrecer formaciones sobre nada que sea mínimamente próximo a la sexualidad?".

El sindicato tilda la iniciativa de "mortificación" para los docentes y acusa a la Conselleria de intentar reinstaurar una suerte de "nacionalcatolicismo" que, según afirman, ya debería haber desaparecido de las aulas tras décadas de democracia.

Ponentes y perfil académico

El perfil de los ponentes encargados de impartir el curso refuerza la orientación confesional de la actividad. El equipo docente está integrado por Antonio Castillo Talavera, quien es Doctor en Farmacia por la Universidad Complutense de Madrid, diplomado en Ciencias Religiosas por la Universidad de San Dámaso y asesor educativo en la Delegación Diocesana de Enseñanza de Getafe. Junto a él participa María Eugenia Huete Santiago, Doctora en Medicina por la Universidad Rey Juan Carlos y experta en sexualidad y métodos de reconocimiento de la fertilidad, quien además ejerce como secretaria de la Cátedra de Investigación "Abilio Gregorio" para estudios de bioética, sexualidad, fertilidad y orientación de la Universidad Católica de Ávila. Cierra el grupo de formadores Pedro Antonio Pacheco Martínez, Licenciado en Medicina por la Universidad de Navarra, especialista en cirugía general y del aparato digestivo, y poseedor de un Máster en Bioética y Formación por la Universidad Católica de Ávila.

Profesores como Antonio Castillo Talavera, María Eugenia Huete Santiago, o Pedro Antonio Pacheco Martínez, impartirán el curso

Según se informa en el programa, la inscripción para los docentes interesados estará abierta del 9 al 20 de enero de 2026 a través del Portal del Personal de la CAIB. En el escrito se especifica que la selección de los participantes, en caso de que las solicitudes superen las 30 plazas, seguirá un orden de preferencia que sitúa en primer lugar al profesorado de Religión.

Las sesiones combinarán 10 horas de videoconferencia, 12 horas presenciales en el CEP de Ibiza y 10 horas de trabajo autónomo a través de la plataforma Moodle.

Un horizonte de conflicto

UOB Ensenyament ha finalizado su alegato instando a la Conselleria de Antoni Vera a retirar "de inmediato" este curso y cualquier otra formación de carácter religioso de la oferta pública. Asimismo, han hecho un llamamiento a los docentes y a la sociedad balear para "defender los principios del laicismo en la educación", exigiendo un sistema educativo que sea estrictamente público y laico.