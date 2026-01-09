Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La inteligencia artificial reabre el debate lingüístico del catalán en Baleares: traducciones automáticas que llegan incluso a canales institucionales

Desde bautizar al músico 'Ara Malikian' como 'Llaura Malikian' hasta traducir literalmente elementos muy arraigados en la toponimia y la cultura local de Mallorca

Ara Malikian

Ara Malikian / Marcelo Sastre

Duna Márquez

Palma

El uso de traductores automáticos y textos generados por inteligencia artificial vuelve a situarse en el centro del debate en Balears. Si en Ibiza un error reciente, denunciado por Diario de Ibiza, ha convertido al violinista Ara Malikian en un surrealista “Llaura Malikian”, en Mallorca los ejemplos se acumulan y ya no se limitan a anécdotas puntuales, sino que alcanzan incluso a canales institucionales y comunicaciones oficiales.

El caso ibicenco, destapado a raíz de una noticia de Diario de Ibiza, ha servido para recordar hasta qué punto la automatización sin supervisión puede generar situaciones llamativas. En la web de venta de entradas de un concierto organizado por el Consell Insular de Ibiza, el nombre del músico Ara Malikian aparecía traducido literalmente al catalán, fruto de interpretar “Ara” como el verbo “arar” y transformarlo en “llaurar” (“Llaura Malikian”). Un error que evocó otro episodio ya clásico: el inexistente “Informe Trepitja”, surgido en 2013 de una mala traducción automática del Informe PISA.

Mallorca no es ajena a este fenómeno. En los últimos meses, usuarios de redes sociales han señalado traducciones automáticas en publicaciones de instituciones como el Ajuntament de Palma, donde se pueden leer versiones castellanizadas o traducidas literalmente de elementos muy arraigados en la toponimia y la cultura local. Fiestas populares como la Festa de l’Estandard convertida en Fiesta del Estandarte; eventos como la Cursa Infantil de Reis rebautizada como Carrera Infantil de Reyes; o lugares emblemáticos de la ciudad como el Passeig des Born traducido sistemáticamente como Paseo del Born son algunos de los ejemplos más recientes.

Ejemplo de una traducción automática en un texto del Ajuntament de Palma.

Ejemplo de una traducción automática en un texto del Ajuntament de Palma. / DM

También se han detectado traducciones automáticas en referencias a cargos públicos, áreas municipales o consellerias, con textos que, aunque comprensibles, pierden matices lingüísticos y culturales propios del catalán de Mallorca. En muchos casos, todo apunta a contenidos generados o traducidos con inteligencia artificial.

Estos episodios han reabierto el debate sobre los límites del uso de la IA en la comunicación institucional, especialmente en territorios bilingües donde la lengua no es solo una herramienta, sino un elemento identitario. Lingüistas y usuarios coinciden en que la tecnología puede ser útil para agilizar procesos, pero advierten de que delegar completamente en traductores automáticos puede derivar en errores, empobrecimiento del lenguaje y situaciones que rozan lo anecdótico.

