El Govern crea la Mesa de Lucha contra el Intrusismo para reforzar la coordinación e impulsar medidas eficaces

El Consell de Govern ha aprobado este viernes la creación de la Mesa de Lucha contra el Intrusismo para reforzar la coordinación institucional e impulsar políticas eficaces para prevenir, controlar y erradicar el intrusismo. Según ha detallado la vicepresidenta segunda y consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas, en la rueda de prensa después del Consell de Govern, esta Mesa "no es una declaración de intenciones, sino un instrumento de coordinación para actuar con eficacia".

"Es un paso firme y necesario para defender la legalidad, la equidad y la convivencia", ha defendido Estarellas, quien ha considerado "indispensable" articular espacios estables de diálogo y coordinación para abordar este fenómeno de forma integral. La Mesa de Lucha contra el Intrusismo está formada por representantes de las administraciones estatal, autonómica, insulares y municipales, agentes sociales, colegios profesionales, entre otros. Se trata de un órgano colegiado de asesoramiento, apoyo y estudio, adscrito a la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local.

Perjuicios del intrusismo

La vicepresidenta ha subrayado que el intrusismo puede tener consecuencias graves para la sociedad, tales como perjuicios económicos, fraudes, negligencias profesionales y problemas de salud y de seguridad pública. Diversos agentes sociales, operadores económicos y asociaciones patronales llevan tiempo manifestando su preocupación por los efectos de la competencia ilegal, ha agregado Estarellas, agregando que perjudica especialmente a los operadores que cumplen la normativa y las obligaciones administrativas. Según la consellera, en este complejo contexto económico, el Govern considera preciso articular espacios estables de coordinación y diálogo para abordar el fenómeno de forma integral.

En Baleares el intrusismo afecta a sectores estratégicos como el alojamiento turístico, el transporte, el comercio y el ocio. Desde el Govern han señalado que la oferta ilegal genera externalidades negativas que ponen en riesgo el equilibrio territorial, la sostenibilidad medioambiental, el acceso a los servicios públicos, el bienestar de la población residente y la convivencia.

Asimismo, la Mesa de Lucha contra el Intrusismo desarrollará actividades de investigación, estudio y análisis técnico; promoverá medidas de prevención, control y sanción dentro de las administraciones; formulará recomendaciones de mejora normativa; establecerá sistemas de información compartida para realizar el seguimiento de la efectividad de las actuaciones, e impulsará planes estratégicos y acciones formativas específicas.

Objetivo

El objetivo es que sea un foro de diálogo y coordinación con los agentes sociales, colegios profesionales, organizaciones empresariales y sectores económicos afectados.En el marco de su planificación, podrá crear grupos de trabajo específicos con participación de expertos y representantes de los sectores implicados. Las propuestas que se debatan se elevarán después a las Mesa que las debatirá y aprobará como líneas de actuación, si es el caso. El Acuerdo establece que la Mesa se constituirá en un plazo máximo de tres meses desde la publicación de su creación en el Boletín Oficial de Baleares.