El Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica lanza una campaña para reforzar la confianza en el sello ecológico balear: «Les coses són com són»

El Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica (CBPAE) ha presentado su nueva campaña de comunicación bajo el lema «Les coses són com són», una iniciativa audiovisual rodada en las cuatro islas y protagonizada por productores ecológicos reales para trasladar un mensaje claro al consumidor: si un producto lleva el sello del CBPAE, está certificado y es ecológico.

La campaña se compone de tres spots para televisión y redes sociales, además de cuñas de radio y un despliegue digital, con el objetivo de visibilizar la diversidad del campo balear y reforzar el valor de la certificación como garantía de calidad y autenticidad.

Una campaña grabada en las cuatro islas

Según explica el CBPAE, el rodaje se ha desarrollado en Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera para mostrar “la diversidad real del territorio, de los productos y de las personas que trabajan la tierra”. La idea creativa parte de un principio que la entidad quiere poner en primer plano: la certificación importa y permite identificar de forma fiable los alimentos ecológicos.

“No es un trámite: es una garantía”

El director técnico del CBPAE, Jeroni Vera, subraya que el sello no debe interpretarse como un requisito burocrático, sino como un elemento clave de confianza para el consumidor. “Queremos poner el foco en lo esencial: un producto auténtico, ecológico, producido por productores reales. La certificación no es un mero trámite, es una garantía que el consumidor puede reconocer y en la que puede confiar”, afirma.

Desde la agencia La Nave Nodriza, responsable de la creatividad y la producción, señalan que el tono de la campaña busca ser directo y sin artificios, con un mensaje unificado pese a la diversidad de la producción en las islas: “Productores, producto y origen. Cuatro islas, una diversidad de productos, pero un solo mensaje claro: las cosas como son”.

Salud, suelo y bienestar animal

El CBPAE remarca que detrás de la certificación ecológica hay prácticas vinculadas al cuidado de la salud, la protección del suelo, la biodiversidad y el bienestar animal, aspectos que la campaña pretende acercar al público de forma sencilla a través de testimonios reales y escenarios cotidianos del campo balear.

Con esta iniciativa, el organismo busca reforzar el reconocimiento del sello ecológico y ayudar a los consumidores a identificar con facilidad los productos que cuentan con certificación oficial en Baleares.