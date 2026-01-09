Baleares recibirá 412 millones de euros con el nuevo modelo de financiación presentado por el Gobierno

La propuesta de un nuevo modelo de financiación autonómica presentada este viernes por la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, supondría un aumento de 412 millones de euros anuales para Baleares respecto al sistema vigente. Así lo ha expuesto el delegado del Gobierno en el arhipiélago, Alfonso Rodríguez, quien ha destacado que este incremento permitiría al archipiélago situarse por encima de la media estatal en financiación por habitante ajustado, una posición que actualmente no alcanza. El nuevo modelo presentado por Hacienda se estima que aportará en 2027, año en que entrará en vigor, 20.975 millones más de los que las comunidades obtendrían si se mantuviera el sistema vigente.

En rueda de prensa, Rodríguez ha explicado que este nuevo modelo incorpora criterios que benefician de manera directa a Baleares, como la población ajustada, en la que se introduce la variable de insularidad del 0.5% -que no tendrá en cuenta la población flotante-, y la nueva variable de costes fijos, del 0,4%. Este último elemento, según ha precisado, tiene en cuenta el sobrecoste que supone la prestación de servicios públicos en territorios con menor población o con características geográficas singulares.

El delegado del Gobierno ha señalado además que la propuesta reconoce otras singularidades del archipiélago. Entre ellas, ha citado la inclusión de Baleares como beneficiaria del nuevo mecanismo del IVA para pymes y de la aportación procedente del nuevo fondo climático dotado con mil millones de euros. Con el nuevo modelo, por IRPF se cedería el 55% y por IVA el 56,5% a las comunidades.

Rodríguez también se ha referido al debate sobre la posibilidad de fijar límites para evitar el denominado dumping fiscal por parte de aquellas comunidades que reducen o eliminan impuestos. Aunque ha reconocido que la ministra no ha concretado esta cuestión, ha considerado que "no tendría encaje" reclamar de forma reiterada mejoras en el sistema de financiación mientras, al mismo tiempo, se reducen los ingresos autonómicos por la vía impositiva.

En este contexto, el delegado del Gobierno ha instado a la presidenta del Govern, Marga Prohens, a destinar los nuevos recursos a la mejora de los servicios públicos. A su juicio, no hacerlo sería "perverso". "412 millones de euros más en el año 2027 dan para muchas viviendas públicas nuevas y para mejorar de manera muy evidente las listas sanitarias", ha afirmado. Rodríguez ha recordado, no obstante, que el Gobierno que preside Pedro Sánchez no establece asignaciones finalistas ni fiscaliza el destino concreto de estos fondos, ya que confía en que las distintas administraciones los orienten a las necesidades de la ciudadanía.

Durante su intervención ha pedido a Prohens que se aleje "del no a todo de Feijóo" y aproveche el incremento de recursos para reforzar los servicios públicos en Baleares.

Consejo de política fiscal y financiera

Alfonso Rodríguez ha recordado que la propuesta adelantada este viernes irá al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), donde las comunidades autónomas podrán hacer sus propuestas de modelo de financiación y después se someterá a una aprobación de la mayoría en el Congreso.

El delegado ha destacado la mirada amplia del Gobierno central para una financiación que sea justa, equitativa, redistributiva y capaz de garantizar que los servicios públicos esenciales son desempeñados con la misma calidad en todo el territorio. "Que todos los españoles y españolas, vivan donde vivan, tengan la oportunidad de gozar de la misma calidad de sanidad, de la misma calidad de educación, de las mismas políticas de vivienda o de las mismas políticas de dependencia", ha remarcado.

Bases y principios del nuevo modelo

La mejora de la financiación en el caso de Baleares se explica porque es una de las comunidades que recibe recursos de la nueva variable de costes fijos, dentro del concepto de población ajustada. También se encuentra entre los territorios beneficiados del mecanismo IVA Pymes y del nuevo fondo climático, según ha resaltado Rodríguez.

Junto a la mayor aportación del Estado al sistema, uno de los elementos fundamentales del nuevo modelo es el criterio de población ajustada. Este determina el número de habitantes de cada comunidad autónoma ponderando variables que influyen en el coste de los servicios y las necesidades de financiación.

En el ámbito de la población ajustada, Baleares se beneficia especialmente de la variable de insularidad. Esta, sin embargo, no tendrá en cuenta la población flotante del archipiélago, mayormente turística, un factor muy reclamado desde las islas. El archipiélago también se encuentra entre las comunidades que recibe recursos de la nueva variable costes fijos.

Más capacidad tributaria

Rodríguez ha subrayado que la mayor parte de los recursos de las comunidades autónomas proceden de los impuestos cedidos y la propuesta presentada por el Gobierno contempla incrementar la capacidad tributaria de todas las comunidades, lo que se traducirá en más ingresos y autonomía.

El delegado ha destacado, por otra parte, el fondo climático. Ante los desafíos de la crisis climática, se dotará al sistema de financiación de un fondo climático de unos 1.000 millones.

Dos tercios del mismo se repartirán entre las autonomías del litoral mediterráneo, las más afectadas por su exposición al calentamiento del Mar Mediterráneo y su efecto sobre el clima. El tercio restante lo recibirán el resto de comunidades. El reparto se realizará bajo el criterio de población ajustada.

Comunidades más y menos beneficiadas

La nueva propuesta del modelo de financiación autonómica sitúa a Andalucía, Cataluña y Comunidad Valenciana como las tres comunidades autónomas que más aumentarían sus recursos en 2027 respecto al sistema vigente.

Andalucía recibiría 4.846 millones de euros más en 2027 respecto al modelo vigente, mientras que Cataluña incrementaría 4.686 millones de euros más en 2027 y la Comunidad Valenciana aumentará sus recursos en 3.669 millones.

Según la propuesta de Hacienda, la siguiente en la lista sería la Comunidad de Madrid, con un incremento de 2.555 millones de euros en 2027 respecto al modelo vigente. Luego está Castilla-La Mancha, que pertenece a las regiones infrafinanciadas, que recibiría 1.248 millones, y Murcia, también en ese listado, con 1.188 millones de euros más el año que viene en base a este nuevo sistema de financiación autonómica.

Tras estas comunidades se sitúan Aragón (629 millones); Canarias (611 millones); Galicia (587 millones); Baleares (412 millones); CyL (271 millones); Asturias (248 millones) y La Rioja (25 millones).

En otro lado están Extremadura, con un incremento de 216 millones de euros, y Cantabria, con 46 millones