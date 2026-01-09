Baleares incrementará sus recursos en 412 millones de euros con el nuevo modelo de financiación del Gobierno
EP
La nueva propuesta del modelo de financiación autonómica que ha presentado este viernes la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, contemplea un incremento de 412 millones de euros para Baleares en 2027. El documento sitúa a Andalucía, Cataluña y Comunidad Valenciana como las tres comunidades autónomas que más aumentarían sus recursos en 2027 respecto al sistema vigente.
Así se desprende de la presentación que ha realizado este viernes Montero en una rueda de prensa, donde ha detallado que Andalucía recibiría 4.846 millones de euros más en 2027 respecto al modelo vigente, mientras que Cataluña incrementaría 4.686 millones de euros más en 2027 y la Comunidad Valenciana aumentará sus recursos en 3.669 millones.
Según la propuesta de Hacienda, la siguiente en la lista sería la Comunidad de Madrid, con un incremento de 2.555 millones de euros en 2027 respecto al modelo vigente. Luego está Castilla-La Mancha, que pertenece a las regiones infrafinanciadas, que recibiría 1.248 millones, y Murcia, también en ese listado, con 1.188 millones de euros más el año que viene en base a este nuevo sistema de financiación autonómica.
Tras estas comunidades se sitúan Aragón (629 millones); Canarias (611 millones); Galicia (587 millones); Baleares (412 millones); CyL (271 millones); Asturias (248 millones) y La Rioja (25 millones).
En otro lado están Extremadura, con un incremento de 216 millones de euros, y Cantabria, con 46 millones. Ambas comunidades también son beneficiadas porque el Gobierno plantea reformular el Fondo de Compensación Interterritorial para establecer un tramo específico para las comunidades que antes del 'statu quo' están por debajo de la media en financiación por habitante ajustado.
