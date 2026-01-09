Amics del Poble Sahrauí busca familias de acogida en Mallorca para niños refugiados este verano

La Associació d'Amics del Poble Sahrauí de Balears ha hecho este viernes un llamamiento para encontrar familias de acogida para niños saharauis procedentes de los campamentos de refugiados de Tindouf (en Argelia) durante julio y agosto, en el marco de su programa 'Vacances en pau 2026'.

El proyecto humanitario ofrece a los niños saharauis la oportunidad de salir durante los meses de verano de las extremas temperaturas del desierto, de forma que durante su estancia en Baleares pueden además pasar revisiones médicas, conocer otra cultura y forma de vida y disfrutar de unas vacaciones, ha recordado la entidad en un comunicado.

El programa da además visibilidad "a la grave injusticia que el pueblo saharaui sufre desde hace más de 50 años, exiliado en uno de los desiertos más inhóspitos del mundo mientras espera poder regresar a su tierra, el Sáhara Occidental".

La asociación tiene cada año más complicado encontrar familias acogedoras y, sin ellas, muchos niños no pueden participar en esta experiencia que mejora su salud y bienestar, durante un verano con esperanza y solidaridad.

Cartel de la campaña del programa 'Vacaciones en Paz 2026'. / ASSOCIACIÓ D'AMICS DEL POBLE SAHRAUÍ

Actualmente, los Campamentos de Refugiados Saharauis viven una situación especialmente difícil porque la ayuda internacional se ha reducido drásticamente desde la pandemia y "la guerra impuesta por Marruecos, silenciada por los medios de comunicación, ha empeorado aún más las ya precarias condiciones de vida".

Los niños constituyen "verdaderos embajadores de paz del pueblo saharaui" que sigue viviendo como refugiado mientras continúa esperando que se cumpla la legalidad internacional.

Los interesados pueden contactar con la asociación a través del correo electrónico vacancesenpau@gmail.com o del teléfonos 971 72 88 39.