Vox y el PP de Mallorca instan a Delegación del Gobierno a publicar la nacionalidad de los detenidos

El pleno del Consell de Mallorca ha aprobado una moción de Vox que insta a la Delegación del Gobierno en Baleares a publicar la nacionalidad y procedencia de las personas detenidas o investigadas. La iniciativa ha salido adelante este jueves con los votos a favor de PP y Vox y los votos en contra de PSIB y MÉS per Mallorca.

El portavoz de los de Santiago Abascal, Toni Gili, ha defendido en el pleno que garantizar la seguridad ciudadana "exige actuar con transparencia". "Conocer la nacionalidad de quienes delinquen no busca criminalizar a ningún colectivo por su origen, sino aportar un dato objetivo e imprescindible para el análisis criminológico real", ha sostenido.

A su criterio, no se pueden diseñar políticas de seguridad "eficaces" si "se prohíbe conocer la realidad de lo que ocurre en las calles". "Ocultar la información solo genera desconfianza y desprotege a los mallorquines", ha concluido.

Desde el PP han defendido que cuanto más datos se tengan, más objetivos se podrán plantear. La 'popular' María Magdalena García ha argumentado que "cuanta más información se tenga mejor" y ha apuntado que las policías autonómicas del País Vasco y de Cataluña ofrecen estos datos.

La consellera de El PI, Magdalena Vives, ha justificado el voto a favor de su grupo en que la seguridad ciudadana "es una prioridad" y que es necesario que haya una información "rigurosa, transparente y accesible".

No obstante, ha defendido que los datos "tienen que servir para mejorar la prevención y la convivencia y no para generar crispación". "No tenemos miedo a los datos, pero sí de las lecturas simplistas o interesadas que se puedan hacer, y usted ya la ha hecho", le ha dicho a Gili.