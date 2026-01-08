Salud abre más de 70 camas ante el colapso en los hospitales y Son Espases anula cirugías para liberar sitio

El Ib-Salut abrirá a lo largo de esta semana más de 70 camas hospitalarias para hacer frente al colapso en los hospitales públicos de Baleares por la epidemia de gripe y virus respiratorios. En centros como Son Espases o Son Llàtzer hay un número elevado de pacientes esperando para ser ingresados, y la saturación se extiende al resto de hospitales de la part forana, Menorca e Ibiza.

Ante esta situación, el Ib-Salut ha anunciado la medida, que se enmarca en el plan de contingencia que se activó en diciembre y que prevé ampliar recursos de forma progresiva cuando aumentan las urgencias y los ingresos hospitalarios.

Son Espases libera sitio y suspende cirugías

En Son Espases ha habilitado en las últimas horas 24 camas, 8 de ellas en la Unidad de Observación Postintervención y 16 en otras áreas del hospital. Además, está previsto que a partir del 12 de enero se activen 34 camas adicionales en el Hospital Verge de la Salut, lo que elevará a 58 el total de camas habilitadas esta semana en el centro de referencia de Baleares, según ha explicado el Ib-Salut en un comunicado.

De forma paralela, Son Espases incorporará medio centenar de profesionales, entre ellos 19 enfermeros, 18 técnicos en cuidados auxiliares de enfermería, 7 celadores, personal de cocina y limpieza, y hasta tres médicos adicionales.

Dentro de este plan, el hospital también ha suspendido la actividad quirúrgica no urgente ni oncológica, con el objetivo de liberar camas y reducir los tiempos de espera de los pacientes pendientes de ingreso desde urgencias.

Por otro lado, en Son Llàtzer, el Ib-Salut ha activado 14 camas más, 12 en la Unidad 1HD y 2 en la UCI, además de contratar 22 profesionales, entre enfermeros, técnicos auxiliares y celadores.

Hasta 215 camas previstas este invierno

El plan de contingencia contempla la posibilidad de activar hasta 215 camas en el conjunto de los hospitales baleares durante los meses de invierno para absorber el aumento de ingresos desde urgencias, especialmente en periodos de alta circulación de virus respiratorios.

Entre las medidas previstas, según un comunicado de Salud, figuran la agilización de altas hospitalarias, el refuerzo de personal sanitario y de guardia en festivos, la ampliación de camas, la reducción de actividad programada, el impulso de la hospitalización a domicilio y, si es necesario, la derivación de pacientes a centros concertados. También se prevé la coordinación entre hospitales, Atención Primaria y el SAMU 061 para redistribuir pacientes en momentos puntuales de saturación.

Menos gripe, más infecciones respiratorias en mayores

Después de la reunión del comité autonómico de enfermedades infecciosas, Salud ha señalado que la incidencia de la gripe ha registrado un ligero descenso en la primera semana del año, situándose en 70,3 casos por cada 100.000 habitantes, frente a los 81,1 de la última semana de 2025. Baleares se mantiene así en una fase epidémica de intensidad baja.

No obstante, advierten de un aumento de las infecciones respiratorias en general, especialmente entre la población mayor de 60 años, muchos de ellos con patologías previas que se descompensan y requieren ingreso hospitalario, un factor determinante en el aumento de la presión hospitalaria.