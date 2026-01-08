RIU abre su segundo hotel en Londres: el Riu Plaza London The Westminster

RIU Hotels & Resorts ha informado este jueves de la apertura del Riu Plaza London The Westminster, su segundo establecimiento en Londres, situado cerca de puntos emblemáticos de la ciudad como el Big Ben y la Abadía de Westminster, y que es el decimotercer hotel urbano de la hotelera.

El nuevo hotel, de 464 habitaciones, se suma al Riu Plaza London Victoria que abrió en julio de 2023, y su apertura responde a la elevada demanda que registra ese primer establecimiento, ha explicado la cadena mallorquina en un comunicado.

Situado a un minuto del río Támesis, el nuevo hotel también está cerca de Buckingham Palace, St. James's Park y del London Eye y ofrece un desayuno bufé completo que constituye una seña de identidad de la oferta de RIU en la ciudad, así como bar cafetería en el lobby, salas de reuniones y gimnasio abierto las 24 horas, entre otros servicios.

Su decoración hace guiños al mundo de los espías

En su decoración hace guiños al mundo de los espías dada su cercanía a las oficinas del servicio de inteligencia británico MI5 y MI6.

Ell Riu Plaza London The Westminster se convierte en el decimotercer establecimiento de la línea urbana de RIU. / Matthew Shaw / RIU

El hotel fue construido en 2003 y completamente reformado en 2021, cuando pasó a formar parte de la marca Curio Collection by Hilton. Tras su adquisición por parte de RIU, el hotel pasa a formar parte del catálogo de hoteles urbanos de la cadena, todos ellos denominados Plaza.

El hotel Riu Plaza London The Westminster es el decimotercer establecimiento de la línea urbana de RIU tras los que opera en Panamá, Guadalajara (México), Madrid, Miami, Chicago, San Francisco, Nueva York, Berlín, Londres, Dublín y Toronto.

La cadena está construyendo su tercer hotel en Nueva York y sigue "atenta a nuevas oportunidades" en grandes capitales de Europa.