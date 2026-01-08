¿Cuál es el próximo festivo en Mallorca tras las navidades?

Con la celebración del Día de Reyes, el 6 de enero, se pone fin oficialmente a las vacaciones de Navidad en Mallorca. Una vez superada esta fecha, muchas personas se preguntan cuándo llegará el siguiente día festivo en el calendario laboral de la isla.

Tras la Epifanía del Señor, habrá que esperar hasta el Día de les Illes Balears, que se celebra el 1 de marzo, y en el que se conmemora la aprobación del Estatuto de Autonomía de las islas. Sin embargo, como este año cae en domingo, el festivo se trasladará al lunes 2 de marzo.

Festivos locales: cada municipio tiene sus propias fechas

No obstante, en algunos municipios de Mallorca se podrá disfrutar de un respiro un poco antes de marzo, gracias a los festivos locales, que son fijados por cada ayuntamiento. Los más afortunados vivirán el primer día no laborable tras las vacaciones de navidad en enero.

Por ejemplo, si vives en Palma, el primer festivo tras el 6 de enero llega con el patrón de la ciudad: Sant Sebastià, que se celebra el martes 20 de enero.

En muchos municipios de Mallorca, el siguiente festivo es Sant Antoni (17 de enero)

Fuera de Palma, el festivo más habitual que aparece justo después de Reyes es Sant Antoni (17 de enero), marcado como fiesta local en numerosos municipios de la Part Forana (por ejemplo, Artà, Manacor, Muro, Pollença o sa Pobla, entre otros).

Eso sí: en 2026, Sant Antoni cae en sábado, por lo que el “día libre” real dependerá de tu convenio laboral y de si tu ayuntamiento tiene otro festivo cercano (hay municipios que incluso señalan el día siguiente a Sant Antoni como festivo local).