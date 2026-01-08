Una vez establecido que los mallorquines carecen de prerrogativa alguna sobre Mallorca, donde solo nacieron por casualidad, un inmigrante africano no tiene menos derechos que un millonario sueco a instalarse en la isla. Sin entrar en la hipocresía de los progresistas que cierran sus casas con llave, ni en la insolidaridad militante de las derechas, la única característica inalienable del territorio consiste en aumentar la población en todas las casillas. Esta ley inviolable no impide admirarse de la transformación inmediata de cuarteles como Son Tous en residencias, más de un hotelero debe tirarse de los pelos por no haberlo pensado antes.

Mallorca significa más gente, por todos los conceptos salvo el crecimiento vegetativo de los indígenas:

Ahora mismo se construyen nuevos hoteles donde ya hay más de mil, se transforman locales en viviendas, las granjas alojarán a turistas junto a los cerdos, se podría alegar incluso que la habilitación de cuarteles llega con retraso.

Dos de cada tres viviendas se venden a no residentes y, dado que los vendedores no emigran en la misma proporción, el tráfico inmobiliario contribuye a la saturación.

Balears se ha convertido en la nueva campeona española de las rutas migratorias desde África.

Ha surgido un nuevo vecindarios en las aceras, con caravanas sobreocupadas, personas lavándose los dientes en la calle y camiones contenedores que abren sus portalones para que emerjan los trabajadores que viven dentro.

El Indicador de Presión Humana ha crecido en Mallorca durante todos los meses de este año con datos solventes, y no se necesitan encuestas para garantizar que seguirá aumentando en 2026.

El censo ha engordado en quince mil personas en el último año.

De aquí a 2037, el Instituto Nacional de Estadística vaticina más de trescientos mil residentes adicionales en el archipiélago.

Los costes de todos los factores irracionales de crecimiento recaen sobre las clases medias, que pronto reclamarán una litera de cuartel como única solución habitacional.