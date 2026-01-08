Mallorca, en alerta por la borrasca Goretti: suben las temperaturas pero el viento soplará con fuerza

La borrasca Francis empieza a perder influencia sobre Baleares tras varios días marcados por ambiente muy frío en todo el archipiélago. Según la Agencia Estatal de Meteorología, la situación tenderá a estabilizarse y las temperaturas irán normalizándose de forma progresiva en los próximos días, con una clara recuperación de las máximas, que hoy podrían alcanzar ya los 17 grados.

Eso sí, la calma es relativa, ya que la llegada de una nueva borrasca, Goretti, pondrá en alerta a la isla por vientos fuertes, con rachas de hasta 90 kilómetros por hora en zonas altas de la Serra de Tramuntana y de hasta 60 kilómetros por hora en el Llevant .

Llega la borrasca Goretti: ciclogénesis explosiva y más viento

Entre el 8 y el 9 está previsto que se forme la borrasca Goretti que, según han explicado desde la Aemet, experimentará una ciclogénesis explosiva (un proceso de profundización muy rápida). El sistema, nombrado por Météo-France, dejará un fuerte temporal en Europa occidental.

En España, el impacto general sería menor, pero advierten de temporal marítimo en el norte de la Península y de viento y lluvias asociadas al sistema. En Mallorca, el viento seguirá marcando la situación, con posibles rachas fuertes y mala mar en tramos del litoral, sobre todo en el norte y el llevant.

Ante esta situación, la Serra de Tramuntana, el norte y el llevant mallorquín permanecerán en alerta amarilla el viernes a partir de las 18:00 horas por fuertes rachas de vientos y fenómenos costeros adversos, con olas que pueden superar los tres metros de altura. El aviso estará en vigor hasta, al menos, las 23:59 horas del sábado 10 de enero.

Temperaturas en ascenso

Además del viento, lo más relevante de los próximos días es el repunte de las temperaturas. Este jueves, el cielo permanecerá soleado, y el mercurio de los termómetros comenzará a subir hasta los 17 grados. Por la noche, se esperan mínimas de entre ocho y diez grados.

De cara al viernes, se esperan intervalos nubosos con predominio de nubes medias y altas y baja probabilidad de alguna precipitación débil y ocasional preferentemente en el norte de la isla a partir de la tarde. Las máximas podrían superar 18 grados en algunos puntos de la isla, mientras que las mínimas se mantendrán entre los 8 y 10 grados.