Jaume Morell, nuevo director gerente del Hospital Sant Joan de Déu

El Hospital Sant Joan de Déu Palma-Inca ha nombrado a Jaume Morell como nuevo director gerente de la institución, quien tomará el relevo al recientemente jubilado Joan Carulla.

Morell asumirá el cargo tras ejercer durante 18 años como director financiero y de servicios generales. Durante el último año y medio ha sido adjunto a la gerencia, ha informado el centro hospitalario en un comunicado.

Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universitat de les Illes Balears (UIB), Morell ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional en el ámbito de la sanidad pública y forma parte del equipo directivo de Sant Joan de Déu desde 2007.

A lo largo de este periodo ha sido responsable de áreas estratégicas de gestión y ha participado de forma activa en los procesos de coordinación y relación con las administraciones públicas sanitarias.

Asimismo, ha colaborado en el impulso y desarrollo de proyectos como la reforma integral del hopistal de Palma, la construcción y puesta en marcha del de Inca y la reforma del Centro de Rehabilitación.

Jaume Morell ha completado recientemente el Programa de Alta Dirección del Sector Salud en San Telmo Business School y cuenta con formación especializada en dirección de servicios clínicos, liderazgo, ética y humanización de la gestión sanitaria.

"Asumo esta responsabilidad con mucho compromiso y con la voluntad de gestionar Sant Joan de Déu y a las personas que lo forman desde la cercanía y el diálogo. El hospital cuenta con equipos altamente cualificados y con valores muy sólidos. Mi objetivo es acompañarlos y crear las condiciones necesarias para que puedan seguir desarrollando todo su potencial al servicio de las personas", ha señalado.

Desde el inicio del año Morell también es gerente de la Fundación Sant Joan de Déu Serveis Socials Mallorca, en la que ha estado presente desde su constitución y en proyectos vinculados a la atención social y a la vulnerabilidad.