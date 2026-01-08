Las infecciones respiratorias aumentan entre los mayores de 60 años pese al descenso de la gripe en Baleares

La incidencia de la gripe en Baleares ha registrado un ligero descenso en la primera semana de 2026, pero las infecciones respiratorias en general siguen al alza, especialmente entre la población mayor de 60 años, lo que ha provocado la saturación de los hospitales del archipiélago.

Lo ha constatado el Comité Autonómico de Enfermedades Infecciosas después de su reunión semanal de este jueves, en la que ha analizado la evolución de la epidemia en un contexto marcado por el aumento de ingresos hospitalarios y la presión sobre los servicios de urgencias.

Menos gripe, pero más patologías respiratorias

Según los datos que ha facilitado Salud en un comunicado, la incidencia de la gripe se ha situado en 70,3 casos por cada 100.000 habitantes, frente a los 81,1 casos registrados en la última semana de 2025. Este descenso se atribuye, en parte, a la menor afluencia a los centros sanitarios durante las fiestas navideñas y, en consecuencia, a la realización de menos pruebas diagnósticas.

Pese a esta bajada, Baleares continúa en fase epidémica, aunque de intensidad baja, una situación que contrasta con el aumento de otras infecciones respiratorias que no están causadas exclusivamente por el virus de la gripe.

Especial incidencia en mayores de 60 años

El Comité Autonómico ha puesto el foco en la población mayor de 60 años, donde la incidencia de enfermedades respiratorias agudas ha alcanzado los 609,4 casos por cada 100.000 habitantes, muy por encima de los 493,1 casos registrados en el conjunto de la población.

Muchos de estos pacientes presentan patologías previas que se descompensan a raíz de las infecciones respiratorias, lo que incrementa la necesidad de ingresos hospitalarios y contribuye a la saturación que están sufriendo los hospitales de Baleares.

De hecho, este escenario epidemiológico coincide con una situación de colapso en varios hospitales, especialmente en los servicios de urgencias, donde se han acumulado decenas de pacientes pendientes de ingreso. El aumento de casos respiratorios en personas mayores, con mayor riesgo de complicaciones, está detrás de buena parte de esta presión asistencial.