El GOB respalda una resolución contra un hotel de RIU en Costa Rica que obliga a derribar parte y restaurar un manglar

El GOB ha expresado este jueves su reconocimiento y "apoyo" al grupo ecologista Confraternidad Guanacasteca, que "después de más de una década de lucha" ha conseguido que el Tribunal Ambiental Administrativo de Costa Rica resuelva a favor de la denuncia presentada contra el hotel Riu Guanacaste "por graves impactos ambientales cometidos durante la construcción del complejo hotelero en Playa Matapalo", en Guanacaste. Según la resolución de dicho tribunal la hotelera mallorquina tendría que derribar parte del complejo y restaurar un manglar. Por su parte, RIU Hotels & Resorts anuncia que recurrirá la resolución que aún no es firme y defiende que ha cumplido con la legislación costarricense.

La organización ecologista balear se hace eco de este caso relativo al complejo hotelero que Riu inauguró el 30 de octubre de 2009 a playa Matapalo y que fue reinaugurado en noviembre tras su reforma y ampliación con más de un millar de habitaciones. El pasado diciembre el tribunal costarricense notificó la resolución que determina que RIU es responsable de la alteración y eliminación de vegetación de manglar dentro de la zona pública, incluyendo el relleno y la destrucción del manglar de 8.223 metros cuadrados. También se señala a la hotelera por haber modificado el curso de un torrente (quebrada) sin autorización y de la afectación de su zona de protección, dentro de una finca que desembocaba en la zona marítimo-terrestre. Y por la construcción de infraestructuras sobre el curso del torrente y su área de protección, "hecho que confirma que parte del hotel está edificado encima de un espacio protegido y ambientalmente sensible", apunta el GOB.

De acuerdo con la resolución del tribunal ambiental se obliga a Luis Riu Güell, consejero delegado de RIU Hotels & Resorts, como responsable, a eliminar la colmatación y devolver la zona marítimo-terrestre a su estado original, mediante un plan de Recuperación del manglar, presentar un cronograma de ejecución en un plazo de 30 días hábiles, eliminar la infraestructura construida dentro del curso del torrente y su zona de protección. Esto implicaría, según recoge el GOB, el derribo de parte del complejo hotelero, ejecutar un plan de reforestación con especies nativas y medidas de mitigación y elaborar un plan regenerativo que restituya el flujo de agua hacia el manglar afectado.

Desde el GOB se subraya que el tribunal viene a confirmar la acusación de Confraternidad Guanacasteca, la entidad que presentó la denuncia original entre 2008 y 2009, de que el complejo hotelero fue construido encima de un torrente y su zona de protección "alterando de manera grave el funcionamiento natural del ecosistema". La organización ecologista balear, además de felicitar a la entidad costarricense, aprovecha para denunciar las prácticas ambientales y urbanísticas de Riu, que tiene también conflictos en Canarias, por supuestas irregularidades en el Riu Oliva Beach y el Riu Tres Islas, ubicados en el Espacio Natural Protegido de las Dunas de Corralejo de Fuerteventura. Los ecologistas alertan de "la impunidad" con la que "demasiado a menudo operan las grandes corporaciones turísticas" y defienden la necesidad de reforzar los mecanismos de protección ambiental para que hechos como los denunciados por el movimiento ecologista no queden "impunes".

Por su parte RIU reitera "su respeto por la institucionalidad y el debido proceso", y anuncia que no comparte la resolución del Tribunal Ambiental Administrativo, por lo que "hará valer, por las vías correspondientes, las consideraciones técnicas y jurídicas que estima pertinentes". Recalca que dado que la resolución no es firme "no resulta ejecutable".

La compañía hotelera "ejercerá todos los recursos y acciones legales previstos por el ordenamiento jurídico para hacer ver las inconsistencias y yerros, que a nuestro criterio tiene la resolución". Además, reafirma que ha actuado en cumplimiento de la legislación costarricense y, por prudencia y respeto al proceso en trámite, no brindará información adicional sobre las gestiones legales en curso.

El hotel Riu Guanacaste, en Playa Matapalo, es un resort todo Incluido con acceso directo a la playa, con seis piscinas y parque acuático, entre otras atracciones. Cuenta con siete restaurantes y ocho bares. Fue inaugurado en 2009. Tras su ampliación el complejo tiene 1.041 habitaciones. La cadena también cuenta con el Riu Palace Costa Rica en el mismo lugar, en Playa Matapalo. El expediente judicial contra RIU se empezó a tramitar como un delito penal que desembocó en un proceso de conciliación. Confraternidad Guanacasteca interpuso un recurso de amparo en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que fue admitido y en diciembre pasado llegó la resolución del tribunal ambiental.