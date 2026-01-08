Fergus ya cuenta con 20 hoteles en Mallorca, incorpora uno más en Capdepera

Fergus Group arranca 2026 anunciando una nueva incorporación. La cadena del mallorquín Pep Cañellas suma ahora el Beach Club Font de Sa Cala, ubicado en Capdepera (Mallorca), que se convierte en su vigésimo establecimiento en Mallorca y el número 36 en España.

Se trata del sexto hotel de la gama Club del grupo, que consolida su apuesta por un modelo vacacional de corte familiar. Este cuatro estrellas cuenta con 364 habitaciones distribuidas en edificios de tres plantas que se alinean con el estilo tradicional de la arquitectura mallorquina y se integran en un entorno de jardines y zonas verdes, señala la hotelera en una nota de prensa.

Cañellas destaca que con la incorporación del Fergus Club Font de Sa Cala Beach la compañía lleva su “propuesta vacacional para familias al este de Mallorca". Además, el presidente ejecutivo destaca que continúa el crecimiento de la compañía “de forma coherente y contribuyendo a la evolución hotelera de la isla”.

Este establecimiento ubicado frente al mar, a pocos metros de Sa Font de Sa Cala, es un todo incluido. Cuenta con dos salas de bufé, dos restaurantes (uno italiano y otro méxicano) y tres bares.

El resort se extiende sobre 65.000 metros cuadrados y dispone de dos piscinas principales, un parque acuático infantil, club de tenis con once pistas de tierra batida, pista de vóley-playa, fútbol sala, baloncesto, petanca, minigolf, ping-pong, tiro con arco y carabina. Ofrece clases de iniciación al tenis.

Fergus también cerró el año 2025 creciendo, con la incorporación de un hotel en la provincia de Barcelona, en la Costa del Maresme, el Santa Susanna Resort Affiliated by Fergus, un establecimiento de tres estrellas orientado a familias con 214 habitaciones.