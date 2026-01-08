Cort se convierte en escenario del ensayo del ‘Dia de la Pesta’, un homenaje a Sant Sebastià

La plaza de Cort se ha convertido en un escenario improvisado donde historia y presente se dan la mano. A partir de las 16.30 horas de este jueves, los participantes del 'Dia de la Pesta' han llevado a cabo el ensayo general de la representación que este sábado volverá a llenar el centro de Palma de simbolismo, emoción y memoria colectiva.

No ha habido disfraces ni vestimentas de época. Todos los participantes han acudido vestidos con ropa de calle, aunque con un elemento común que los identifica: el pañuelo de cada cofradía, que se ha alzado, se ha mostrado como símbolo de pertenencia y de compromiso con la fiesta. Un gesto sencillo que resume el espíritu de una celebración construida desde lo popular y lo participativo.

Ensayo para el 'Dia de la Pesta' / B. RAMON

Durante el ensayo, los protagonistas del montaje teatral han repetido escenas, han corregido errores y han vuelto a empezar. Se han equivocado, se han reído y lo han vivido con intensidad, como si la historia que representaban estuviera ocurriendo en ese mismo instante. La acción ha obligado a detener momentáneamente el tráfico y ha sorprendido a los transeúntes que cruzaban la plaza sin saber qué estaba ocurriendo. Muchos se han detenido, han observado y han preguntado, integrándose de forma espontánea en la escena.

Gritos de “sort i ventura”, personajes que encarnan al pueblo y escenas simbólicas como la representación del paso de caballos han dado forma a una narración coral que recrea la llegada de la peste a Palma, una epidemia que asoló la ciudad en el siglo XVII, especialmente en 1647, causando miles de muertes. Según la tradición, la población se encomendó a Sant Sebastià, protector contra las epidemias, y tras la desaparición de la enfermedad lo proclamaron patrón de Palma.

Ensayo para el 'Dia de la Pesta' / B. RAMON

Una fiesta que no deja de crecer

El Dia de la Pesta se celebrará este sábado 10 de enero por segundo año consecutivo, consolidándose como una de las incorporaciones más significativas de las fiestas de Sant Sebastià. Actualmente, participan más de 100 cofradías, una cifra que no deja de aumentar y que confirma el crecimiento constante de este movimiento festivo.

Desde la Obreria de Sant Sebastià, entidad que coordina a las cofradías, han destacado que Sant Sebastià “es cada año más complejo y más rico”. Detrás de la fiesta hay colectivos muy diversos, distintas maneras de vivir el espacio público y, sobre todo, “mucho trabajo desinteresado para que la fiesta sea popular, participativa y con identidad”. No todo es lo mismo ni todos hacen lo mismo, pero, como han subrayado, "todo el mundo suma".

El origen de este movimiento se remonta a 2013, cuando un grupo de amigos organizó una primera comida de hermandad. Desde entonces han ido surgiendo nuevas cofradías, actos propios y una forma diferente de celebrar al patrón. La alta participación registrada en los últimos años, con cifras que alcanzaron las 11.000 personas en enero de 2025, ha consolidado esta celebración como una cita clave en el calendario festivo de Palma.

La pedagogía como pilar fundamental

Una de las grandes novedades de este año ha sido la apuesta por la pedagogía para acercar la figura de Sant Sebastià a niños y jóvenes. Belén Álvarez, miembro de la Obreria de Sant Sebastià y docente, ha explicado que han detectado que muchos alumnos “no saben quién es Sant Sebastià ni por qué es el patrón de Palma”. A partir de esta realidad, un grupo de docentes de infantil, primaria, secundaria y bachillerato ha elaborado material didáctico específico.

Álvarez ha señalado que el objetivo es claro: “Solo se estima aquello que se conoce”. Por ello, la comisión pedagógica ha creado actividades adaptadas a todos los niveles educativos, que ya se están difundiendo en centros públicos, concertados y privados de Palma. El material permite trabajar en el aula la figura del patrón, los motivos históricos de su proclamación y el sentido de las fiestas.

Además, se ha puesto en marcha un cuentacuentos escolar, titulado Sant Sebastià patró, que se ofrecerá de manera gratuita los días 13 y 14 de enero de 2026 a alumnado de entre 3 y 11 años. La iniciativa busca que los más pequeños también tengan su espacio dentro de la fiesta y la sientan como propia.

Ensayo para el 'Dia de la Pesta' / B. RAMON

Todo listo para el sábado

La presencia institucional en el ensayo con la asistencia del primer teniente de alcalde y regidor de Cultura, Javier Bonet, y de la segunda teniente de alcalde y regidora de Participación Ciudadana, Lourdes Roca, ha quedado en un segundo plano frente al protagonismo absoluto de las cofradías y los participantes.

Tras el ensayo, la plaza de Cort ha ido recuperando poco a poco su ritmo habitual, mientras los participantes han recogido y comentado los últimos detalles. Ya está todo preparado para que el 'Dia de la Pesta' vuelva a representarse este sábado 10 de enero, a las 17.30 horas, en la plaza de Cort, como un acto colectivo que une historia, educación y cultura popular en el corazón de Palma.