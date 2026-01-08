Detectan un declive de la biodiversidad en el parque marino de Cabrera

Un estudio de investigadores del Centro de Estudios Avanzados de Blanes (CEAB-CSIC) y de la Universitat de Barcelona (UB), con datos a lo largo de casi una década, ha detectado un declive de la biodiversidad en los parques nacionales marinos de Cabrera y las Islas Atlánticas, informa el CEAB este jueves en un comunicado.

Publicado en 'Diversity and Distributions', se basa en muestreos repetidos en los mismos hábitats del fondo marino, en 2014 y 2022, desde zonas poco profundas y bien iluminadas hasta comunidades situadas a mayor profundidad, así como fondos detríticos aún más profundos, formados por sedimentos y algas calcáreas.

Los investigadores han detectado un descenso en la diversidad de especies en los dos parques nacionales con dominio marítimo de España: el del archipiélago de Cabrera (Baleares, en el mar Mediterráneo) y el de las Illas Atlánticas (Galicia, en el océano Atlántico).

Al comparar los primeros años del seguimiento (2014-2015) con los más recientes (2021-2022), se constata que la riqueza de especies ha disminuido en torno a un 40% de media en los dos parques nacionales marinos estudiados.

El equipo de investigación subraya que, aunque la protección reduce de forma significativa las presiones locales, los parques nacionales no están aislados de su entorno y "también responden a los efectos del cambio global derivado de las presiones humanas".

El estudio pone de relieve la importancia de incorporar técnicas genéticas avanzadas, como el metabarcoding y la metafilogeografía, en los programas de biomonitorización a largo plazo, ya que "disponer de series temporales sólidas permite no solo evaluar el estado de los ecosistemas marinos, sino también anticipar impactos y orientar con mayor eficacia las acciones de conservación y recuperación".