Crónica de un invierno bajo mínimos: los trabajadores del aeropuerto de Palma vuelven a estallar contra Aena por el caos de las obras

Lo que para Aena es la recta final de una ambiciosa reforma destinada a mejorar la experiencia del pasajero en el aeropuerto de Son Sant Joan, para sus trabajadores se ha convertido en un 'vía crucis' laboral que roza la "precariedad". Tras las denuncias iniciales publicadas por este diario el pasado día 6, la situación en el aeródromo mallorquín lejos de amainar, se recrudece. Y es que no solo el personal de facturación y servicios, que ya denunció trabajar a menos de 15 grados, se ha quejado de la situación, trabajadoras de diferentes empresas y departamentos corroboran su testimonio y consideran "las malas condiciones" una "falta total de sensibilidad" por parte del gestor aeroportuario.

A pesar de que los empleados describen un escenario crítico, la versión de la compañía es muy distinta. Consultados por este diario, desde Aena aseguran que el problema de la climatización ya está totalmente solucionado, manteniendo la línea de que se trató de un "fallo puntual". Sin embargo, la realidad a pie de terminal contradice la versión oficial. El foco del conflicto se sitúa en la Terminal D, actualmente en proceso de remodelación. Según explican los empleados, la ausencia de una pared estructural al fondo del edificio —derribada por las obras— está siendo suplida por "una especie de pared de madera" que resulta totalmente ineficaz contra las corrientes de aire gélido que barren la zona de mostradores.

"Es de vergüenza", relatan trabajadores afectados. La imagen de los empleados con abrigos y bufandas tras el mostrador de facturación se ha convertido en la estampa habitual de un invierno que, en el interior del aeropuerto, se vive casi con la misma crudeza que en el exterior.

Otra de las paredes que dan a la intemperie. / DM

Goteras bajo el pladur y "maceteros de emergencia"

Pero el frío no es el único enemigo. Las lluvias recientes siguen poniendo en entredicho las costuras de una obra que los trabajadores tildan de "despropósito". La denuncia es contundente, aseguran que se han instalado techos de pladur para ocultar la infraestructura antigua, pero las filtraciones persisten. "Las goteras caen sobre el material, este se empapa, se traspasa y el agua acaba en el suelo. Para solucionarlo, están poniendo maceteros debajo de las goteras", denuncian con indignación.

Esta situación se extiende a la planta de servicios, situada bajo la zona de facturación, donde las fugas de agua son constantes. El problema no solo afecta a las condiciones de salubridad de los empleados, sino que pone en riesgo el equipaje de los pasajeros, que en ocasiones llega a mojarse antes de ser cargado en las bodegas de los aviones. A esto se suma el hedor "insoportable" procedente de las tuberías en la zona de llegadas, fruto de unos trabajos que, según el personal, "se están haciendo rápido y mal".

Acceso de los pasajeros a facturación. / DM

El drama de la cantina: "Si olvidas el tupper, no comes"

A esta problemática se añade una carencia básica: la alimentación. Desde hace meses, Son Sant Joan carece de una cantina para trabajadores a precios asequibles. La última licitación por vía de urgencia quedó desierta, y la razón es, para los sindicatos (UGT y CCOO), tan lógica como sangrante: Aena pretende que el nuevo concesionario asuma la deuda de 400.000 euros con la Seguridad Social dejada por la anterior empresa (Menis96), además de los impagos al propio gestor.

"¿Quién va a coger un servicio arrastrando una deuda de medio millón de euros? Nadie", sentencian empleados del aeropuerto, que critican que "Aena ni siquiera se ha preocupado de habilitar una cantina provisional o negociar un menú sencillo con los locales existentes. Si se te olvida el 'tupper', ese día no comes", relatan. Sobre este asunto, el gestor aeroportuario admite que no hay novedades y que "todo sigue igual".

La Conselleria de Trabajo toma cartas en el asunto

Cabe destacar que sobre el problema de climatización, la administración autonómica ha comenzado a moverse. Desde la Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social señalaron este miércoles, en un primer momento, que ni el IBASSAL (Instituto Balear de Seguridad y Salud Laboral) ni la Inspección de Trabajo habían recibido denuncias formales sobre estos hechos y que, no obstante, actuaría tras hacerse pública la situación.

Así, aseguraron que el director del IBASSAL, Óscar Paz, había mantenido una conversación por la mañana con representantes de Comisiones Obreras para profundizar en los detalles de las quejas. Según fuentes de la Conselleria, el sindicato confirmó que Aena ya estaba ejecutando algunas actuaciones —como la instalación de muros de pladur— para intentar paliar el frío, aunque el malestar persiste.

La respuesta de Aena, sin embargo, se está haciendo esperar por los canales institucionales, ya que al parecer el IBASSAL, según aseguraron desde la Conselleria posteriormente, se intentó contactar telefónicamente con el gestor aeroportuario sin éxito, por lo que -dicen- se remitieron dos correos electrónicos solicitando información oficial sobre las deficiencias y las medidas de subsanación puestas en marcha. Asimismo, la Conselleria asegura haber solicitado formalmente una cita para que un técnico del IBASSAL acuda al aeropuerto a realizar una inspección ocular.