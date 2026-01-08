El Consell de Mallorca habilita 30 plazas extras en centros para personas sin hogar ante las bajas temperaturas

El Consell de Mallorca ha habilitado 30 plazas extraordinarias en centros y refugios para personas sin hogar en situación de vulnerabilidad en el marco del Plan de contingencia de invierno. Así lo ha señalado el conseller insular de Bienestar Social y presidente del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), Guillermo Sánchez, en el pleno insular, en el que ha asegurado que todas las personas que han solicitado el servicio han sido acogidas.

El Plan de contingencia se activó dos veces durante el mes de noviembre y también a partir del 22 de diciembre. Actualmente se mantiene activo y, ha destacado Sánchez, de modo que las Unidades móvil de emergencia social (UMES) han ampliado su horario de actuación.

El conseller insular ha destacado, en respuesta a una pregunta del PSIB, que todas las personas que han solicitado el servicio y que están en situación de vulnerabilidad han sido acogidas en espacios de cualquiera de las instalaciones de la isla.

Por otro lado, ha explicado que las actuaciones que se realizan en la finca de Son Ribes prevén finalizar "en breve" y que permitirá habilitar más plazas en situación de contingencia.

Además, se prevé que Es Refugi se destine a personas sin hogar, aunque actualmente los usuarios son menores migrantes no acompañados, y se está estudiando que este espacio se pueda utilizar como sede permanente para las UMES.

"No necesitamos un recuento para saber que el sinhogarismo está creciendo", ha dicho el conseller, a la vez que ha mencionado las medidas que el IMAS ha puesto en marcha para atender esta problemática.

Así, ha augurado que en los cuatro años de la presente legislatura se esperan duplicar las plazas públicas para personas sin hogar en Mallorca.