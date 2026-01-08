El Consell de Mallorca no descarta recibir los residuos de Menorca: "La planta de Tirme da para que vengan más"

El Consell de Mallorca no cierra la puerta a trasladar los residuos de rechazo de Menorca a la planta de Tirme en Mallorca, tal y como se hará con Ibiza a partir de este año. Tras publicar este diario que un informe encargado por el Govern valoraba esta posibilidad, el vicepresidente y conseller insular de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard, ha reconocido que la planta de Tirme "da para que vengan más residuos" y ha indicado que "todavía no nos ha llegado ninguna petición ni del Consell de Menorca ni del Govern", sin llegar a descartar que sea una opción que pueda ejecutarse en un futuro.

Preguntado directamente sobre si el Consell estaría abierto a recibir los residuos de Es Milà, Bestard ha señalado que en todo caso "tendríamos que estudiar la manera", repitiendo que "en este momento no podemos decir nada porque no sabemos nada". "Siempre que nos pregunten podremos estudiar la manera, pero todavía no sabemos", ha añadido el dirigente de Vox.

Los residuos de Ibiza, antes de verano

Sobre el traslado de residuos de Ibiza a Mallorca, un plan piloto en el que la institución insular lleva meses trabajando, Bestard ha asegurado que se llevará a cabo antes de que empiece el verano. "Deseo, espero y creo que podrán empezar antes de la temporada estival", ha asegurado.

En cuanto al plan piloto, el de Vox ha reconocido que todavía "estamos trabajando en él, no está hecho", puesto que la institución insular todavía está estudiando cómo poder traer los residuos. "Asumimos el compromiso de que el Govern se hiciera cargo y ejecutase la inyección de 50 millones de euros al Consell. Trabajamos para que los ciudadanos tengan su dinero en el bolsillo", ha recordado.

Bestard también se ha pronunciado sobre el expediente necesario para poner en marcha el traslado desde Ibiza, y ha explicado que tampoco está listo porque faltan una serie de datos que todavía no han permitido tenerlo "todo cerrado".

"Mallorca no es el vertedero de nadie"

Desde MÉS per Mallorca han denunciado que el Consell de Mallorca está impulsando un "cambio de modelo en la gestión de residuos" que puede convertir la isla en el centro receptor de los residuos de todo el archipiélago.

La portavoz de MÉS per Mallorca en el Consell, Catalina Inés Perelló, ha sido contundente: "Mallorca no puede seguir siendo el recurso fácil cada vez que un gobierno del PP no ha hecho su trabajo. Primero fue Ibiza y ahora sabemos que Menorca también es una opción. Esto ya no es una excepción: es un cambio de modelo que puede convertir a Mallorca en el centro receptor de los residuos de todo el archipiélago. Y hay que decirlo claramente: Mallorca no es el vertedero de nadie".