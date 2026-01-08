Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Consell de Mallorca compra un nuevo espacio de más de 540 metros cuadrados para el Centro de Información de la Mujer en Palma

El nuevo espacio del CIM, ubicado en Son Fuster, facilitará la atención integral a las mujeres con despachos independientes y garantizará la confidencialidad en un entorno accesible

El antiguo Centre d'Informació de la Dona, ubicado en la calle Foners, en Palma. / B. P.

Jordi Sánchez

Palma

El Consell de Mallorca ha adquirido un nuevo inmueble destinado al Centro de Información de la Mujer (CIM) por un importe de 1.025.000 euros, situado en la calle Fluvià, número 1, segunda planta (oficina 2B), en el polígono de Son Fuster (Palma). La actuación permitirá el traslado de la sede del servicio a unas instalaciones que reúnen las condiciones adecuadas para ofrecer una atención de calidad a las mujeres que acuden a él, tal y como ha anunciado el conseller de Presidencia, Toni Fuster, en el pleno ordinario del Consell de Mallorca en el que se ha dado cuenta de la compra.

El Centro de Información de la Mujer es un servicio público, gratuito y especializado del Consell de Mallorca que ofrece información, orientación y asesoramiento en el ámbito social y jurídico a las mujeres y, de manera prioritaria, atención integral en los casos de violencia machista. El servicio se ofrece de forma presencial, telefónica y telemática, con el objetivo de facilitar el acceso y dar respuesta a las diferentes necesidades de las mujeres residentes en Mallorca.

La mejora de las instalaciones contribuirá a reforzar la calidad del servicio, garantizando la confidencialidad, la seguridad y unas condiciones óptimas para la atención a las usuarias. El nuevo espacio cuenta con más de 540 metros cuadrados, lo que permitirá una mejor organización del servicio, la creación de despachos independientes que aseguren la confidencialidad de las atenciones y unas condiciones adecuadas para el trabajo del equipo profesional.

En este sentido, Fuster ha destacado que "esta compra supone un paso decisivo para garantizar un servicio esencial en condiciones dignas y adecuadas. Desde el primer momento, para este gobierno fue una prioridad dar una solución definitiva al Centro de Información de la Mujer, tanto para las mujeres que acuden al servicio como para las profesionales que trabajan en él. Con este nuevo espacio, dejamos atrás una situación que se había prolongado durante años y dotamos al servicio de un entorno que permite ofrecer una atención de calidad, segura y confidencial, como merecen las mujeres de Mallorca".

El nuevo inmueble se encuentra en una ubicación que garantiza una buena accesibilidad y conexión con los principales puntos de la ciudad. El espacio dispone de conexión directa con la Estación Intermodal de la plaza de España mediante diversas líneas de transporte público, con paradas de autobús cercanas que enlazan con el centro de Palma y otras zonas de la isla. Además, la nueva ubicación compartirá espacio con la Dirección Insular de Familias, lo que favorecerá la coordinación y el trabajo transversal entre servicios, y se encuentra cerca del Centro Libertas, otro recurso de la institución insular, lo que refuerza la concentración de servicios de atención y apoyo en una misma área.

TEMAS

El Consell de Mallorca compra un nuevo espacio de más de 540 metros cuadrados para el Centro de Información de la Mujer en Palma

Crónica de un invierno bajo mínimos: los trabajadores del aeropuerto de Palma vuelven a estallar contra Aena por el caos de las obras

La Justicia europea estudia si eleva la indemnización por despido para los fijos discontinuos

Un informe encargado por el Govern valora trasladar también los residuos de Menorca a Mallorca

Son Tous abre sus puertas como centro de acogida para menores migrantes en Mallorca

Fergus ya cuenta con 20 hoteles en Mallorca, incorpora uno más en Capdepera

El cerebro de la gran estafa inmobiliaria de Lujo Casa, 'Charly', sigue en busca y captura y aún no ha ingresado en prisión
