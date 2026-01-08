La epidemia de gripe colapsa los hospitales de Baleares

Los hospitales públicos de Baleares atraviesan una situación de colapso generalizado como consecuencia de la epidemia de gripe y otros virus respiratorios. El sindicato SATSE ha denunciado una "falta de previsión y planificación por parte del IB-Salut" ante un escenario que ha considerado "previsible".

La presión asistencial afecta a prácticamente todos los centros hospitalarios del archipiélago. En el hospital de Son Espases hay un total de 80 pacientes pendientes de ingreso y las urgencias están saturadas. La situación se empezó a complicar a partir de la tarde de ayer y ha ido empeorando durante la noche y la mañana de este jueves.

En el Hospital Son Llàtzer, la saturación también es elevada, con 36 pacientes pendientes de ingreso y 78 personas siendo atendidas en urgencias, según los datos facilitados por SATSE.

Saturación en todos los hospitales

El colapso se extiende al resto de la red hospitalaria. En el Hospital de Manacor, la Unidad de Corta Estancia está completa, al igual que los boxes destinados a pacientes pendientes de ingreso. En el Hospital Comarcal de Inca, las urgencias y la UCI están llenas y más de 20 pacientes dependen de que se tramiten altas en planta para poder ser ingresados.

La situación también es crítica en Menorca e Ibiza. El Hospital Mateu Orfila (Menorca) no tiene camas disponibles, con las urgencias saturadas, mientras que en el Hospital Can Misses (Ibiza) la sobrecarga asistencial se ve agravada por la falta de cobertura de bajas entre el personal sanitario.

El sindicato SATSE ha subrayado en un comunicado que el colapso "no era una situación imprevisible", sino el resultado de una "gestión deficiente". "Es consecuencia directa de no haber planificado adecuadamente, de no abrir camas y de no reforzar los recursos humanos. El Ib-Salut sabía lo que iba a ocurrir y aun así no ha tomado las medidas necesarias para evitar este colapso", señalan desde el sindicato.

La entidad advierte además de que las bolsas de contratación de enfermeras "están prácticamente agotadas", lo que dificulta cubrir las necesidades asistenciales en un momento de máxima presión. Esta falta de personal está provocando sobrecargas de trabajo y turnos al límite para las profesionales, señalan.

"No se puede seguir sosteniendo el sistema sanitario a costa del esfuerzo infinito de las enfermeras. Trabajamos con ratios insuficientes, con una presión asistencial constante y sin los recursos necesarios", denuncian.

Ante este escenario, SATSE reclama soluciones inmediatas y exige que el IbSalut asuma responsabilidades. "El colapso hospitalario no puede normalizarse. La sanidad pública balear no puede seguir funcionando al límite", concluye el sindicato.

En todo caso, hoy se reúne el comité de enfermedades infecciosas, que actualizará la situación de la epidemia de gripe y de los virus respiratorios en Baleares, en un contexto de máxima presión para el sistema sanitario.