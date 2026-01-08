El cerebro de la gran estafa inmobiliaria de Lujo Casa, ‘Charly’, sigue en busca y captura y aún no ha ingresado en prisión

El cerebro de la gran estafa inmobiliaria de Lujo Casa, Carlos García Roldán, conocido como ‘Charly’, condenado a finales de 2025 a casi 15 años de prisión y a pagar una indemnización de más de dos millones de euros a más de un centenar de perjudicados, continúa en busca y captura y todavía no ha ingresado en prisión, pese a que la Audiencia Provincial de Baleares ordenó su detención y encarcelamiento el pasado 19 de diciembre.

El cabecilla del entramado, que cometió uno de los mayores fraudes inmobiliarios del archipiélago por un montante de más de tres millones de euros con una treintena de promociones fantasma en toda Mallorca en 2015 y 2016, ya estuvo fugado de la Justicia en 2018. Ese año, Carlos García Roldán huyó a Colombia, tras destaparse la gran estafa, y allí fue arrestado y extraditado a España. Se había cambiado de aspecto para no ser reconocido.

El tribunal de la Sección Segunda tuvo en cuenta estos antecedentes de fuga al extranjero y también que acababa de ser sentenciado a 14 años y nueve meses de cárcel para acordar su búsqueda nacional e internacional, detención e ingreso en prisión el pasado diciembre. La Sala le condenó por un delito continuado de estafa agravada en concurso con otro de falsedad documental, pertenencia a grupo criminal, insolvencia punible y blanqueo de capitales. Tras hacerse público el fallo, ‘Charly’ no compareció en el Palacio de Justicia de Palma al día siguiente, pese a haber sido citado. Alegó, a través de su abogado defensor, que le había resultado materialmente imposible desplazarse desde Barcelona a Mallorca porque no había encontrado billete de avión. Desde entonces no se tienen noticias de él y se desconoce su paradero.

Recurso de apelación

Tanto el líder del grupo, ‘Charly’, como los otros dos principales acusados, Michele Pilato y el supuesto constructor, recurrirán en apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) la sentencia condenatoria de la Audiencia de Palma. Los tres inculpados suman una condena total de 28 años de cárcel.

El estrecho colaborador de García Roldán, Michele Pilato, fue sentenciado a nueve años de prisión. Mientras, la Sala impuso cuatro años de privación de libertad al presunto constructor. Todos ellos interpondrán un recurso ante el TSJB.

Por su parte, otros tres sospechosos, los supuestos testaferros de la trama, fueron absueltos al no existir prueba de cargo contra ellos. Y la entonces novia del cabecilla y una prima se conformaron al inicio del juicio con sendas penas de nueve meses de cárcel por blanqueo de capitales. La vista oral se prolongó durante tres meses el pasado verano y por ella pasaron más de un centenar de víctimas del fraude inmobiliario.

La estafa se gestó por la propia configuración del negocio desde el inicio: se ofertaron de forma masiva viviendas sobre plano sin disponer de suelo, sin licencias, sin financiación, sin garantías y sin cuenta especial, ocultando esos extremos a los compradores, quienes anticiparon elevadas sumas, que fueron desviadas a otros fines, en beneficio de los implicados.

El cerebro del grupo derrochó dinero en ocio y en el Casino de Mallorca. Entre 2016 y 2018 se efectuaron reintegros en metálico por un importe global aproximado de un millón de euros, ordenados por Carlos García Roldán o por personas de su entorno y confianza. De igual forma, se realizaron gastos no justificados, ajenos a la actividad promotora, mediante el uso de tarjetas vinculadas a la cuentas de la sociedad Lujo Casa. Los cargos por pago con tarjeta de débito o crédito ascendieron a más de 311.400 euros, en conceptos varios como viajes, hoteles, restaurantes, ropa, perfumerías, centros de estética, locales de ocio y juegos de azar, según la sentencia. En el Casino, ‘Charly’ perdió 142.500 euros en más de 200 visitas que realizó.