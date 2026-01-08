Aldama confiesa que cobró comisiones por la venta del material sanitario a Baleares

El empresario Víctor de Aldama, en su escrito de defensa del próximo juicio que debe afrontar como acusado, junto al exministro Ábalos y su asesor Koldo García, reconoce que cobró la comisión que le correspondió como intermediario por la venta de material sanitario a la comunidad balear. Aldama, el único de los tres acusados que está en libertad, reconoce la autoría de los delitos que le atribuye la fiscalía Anticorrupción, con la que llegó a un acuerdo de colaboración, pero intenta que la condena que se le puede imponer sea inferior a la que reclama la acusación.

Este escrito de defensa relata el método que utilizó Aldama para realizar negocios, cobrando comisiones económicas, gracias a las relaciones que inició con Koldo García y más tarde con el entonces ministro y hombre fuerte del PSOE, José Luis Ábalos. La defensa hace mínimas referencias a la compra de material sanitario por parte del Govern que presidía Armengol a la empresa Soluciones de Gestión, a la que abonó, a través de una contratación por vía de urgencia, 3,7 millones de euros por unas mascarillas que no estaban autorizadas. A pesar del evidente engaño, el Govern del Pacte, en vez de reclamar a dicha empresa la devolución del dinero, con la correspondiente devolución de todo el material recibido, lo que hizo fue trasladar las mascarillas a un almacén. Todo este material fue financiado con fondos europeos, si bien el Govern tampoco informó a la Comisión Europea de que las mascarillas adquiridas con este dinero habían resultado inservibles.

Tal como ha venido declarando Aldama desde que llegó a un acuerdo con la Fiscalía, el acusado ha vuelto a implicar directamente en los supuestos delitos cometidos en la comercialización de este material sanitario, vendido en plena pandemia sanitaria, a Koldo García y al exministro Ábalos. Asegura que ambos utilizaron el poder político que en ese momento representaba Ábalos para vender material sanitario a distintas administraciones, tanto autonómicas, como nacionales. Sin embargo, las dos únicas comunidades que adquirieron este material fueron Canarias y Baleares, que estaban gobernadas en ese momento por el PSOE.

En el escrito de defensa de Aldama se asegura que fue directamente Koldo García, la mano derecha del entonces ministro, el que realizó las gestiones oportunas para que la comunidad balear, a través del IbSalut, acordara la compra de la partida de mascarillas y otros productos sanitarios, que fueron enviadas directamente desde China. A cambio de esta mediación, la trama en la que participaba Aldama, recompensaba económicamente al ministro, bien en dinero a través de comisiones, o a través del alquiler de una serie de viviendas.

Este primer juicio que afronta Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama no se refiere específicamente a la operación de venta de mascarillas a Baleares, ya que este caso, junto a otras operaciones, se sigue investigando en un juzgado de la Audiencia Nacional.