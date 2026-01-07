Política
Vox reclama un plan de choque contra el desempleo juvenil
El grupo de Voxen el Consell de Mallorca llevará al pleno de la institución insular previsto para mañana una iniciativa para reclamar un plan de choque contra el desempleo juvenil con actuaciones que den prioridad a los residentes en la isla.
En un comunicado, la formación explicó ayer que la moción pretende abordar el aumento del desempleo juvenil en Mallorca. El portavoz, Toni Gili, denunció que la falta de oportunidades laborales para los menores de 35 años se ha convertido en una «amenaza estructural» para el futuro económico y social de Mallorca.
La moción propone un acuerdo único para que el Consell de Mallorca inste al Govern a la puesta en marcha de un Plan específico de impulso al empleo juvenil. Los puntos clave de la propuesta incluyen incentivos reales a la contratación indefinida y de calidad, programas de formación vinculados a las necesidades del tejido productivo local, medidas de apoyo al emprendimiento juvenil para facilitar el autoempleo, así como prioridad para los residentes con actuaciones orientadas a que los jóvenes de Mallorca tengan preferencia en el acceso a las oportunidades laborales en su isla.
«Es hora de pasar de los diagnósticos a los resultados. Vox defenderá siempre la cultura del esfuerzo y el mérito, garantizando que el futuro de Mallorca pase por dar estabilidad a quienes hoy más lo necesitan: nuestra juventud», concluyó Gili.
