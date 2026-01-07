Son Tous abre sus puertas como centro de acogida para menores migrantes en Mallorca

Al cruzar la puerta del edificio rehabilitado del antiguo cuartel militar de Son Tous para la acogida de menores migrantes no acompañados, el primer espacio que recibe al visitante es un vestíbulo sencillo y funcional. Las paredes, pintadas de blanco, sostienen algunos cuadros colocados a la derecha, mientras que a la izquierda un mueble con plantas de plástico rompe la desnudez del espacio. El suelo de terrazo refuerza la sensación de austeridad que domina el conjunto. Desde este recibidor se accede tanto a una pequeña sala contigua, habilitada como despacho con un escritorio y otra planta ornamental, como a la primera ala del inmueble, la única que por ahora está operativa.

Un pasillo largo articula esta zona del edificio. A ambos lados se distribuyen las habitaciones, algunas de las cuales ya cuentan con literas de madera instaladas, donde dormirán los menores. En este mismo corredor se encuentran una pequeña lavandería, una sala de descanso con dos sofás, otra estancia equipada con mesas y sillas que recuerda a un aula y, al fondo, un despacho. Las ventanas conservan los antiguos barrotes exteriores del cuartel. Los baños, en cambio, se sitúan en un contenedor instalado a la entrada del edificio.

El conjunto presenta un aspecto sobrio, sin lujos ni comodidades reseñables. Aunque el edificio está adecuado para su uso, aún faltan detalles por completar, como la instalación de la calefacción, más mobiliario y una limpieza en profundidad. Junto al inmueble, la cesión del espacio en Son Tous incluye además unos 5.000 metros cuadrados de terreno libre. El edificio se encuentra justo enfrente del Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE).

Así es el nuevo equipamiento que esta mañana ha sido presentado ante los medios como recurso de emergencia para el sistema de protección y acogida de menores extranjeros no acompañados que llegan a Mallorca. El presidente del Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS), Guillermo Sánchez, ha visitado el inmueble acompañado por la vicepresidenta del IMAS, Magdalena García, la directora insular de Centros y Programas de Atención Integral a la Infancia y Adolescencia, Magdalena Ramis, y la directora insular de Servicios Sociales, Infancia y Familia, Apol·lònia Socias.

El presidente del IMAS ha subrayado que la apertura de este centro supone "la puesta a disposición de un nuevo recurso muy necesario" que permitirá "una acomodación ordenada de todas las llegadas de niños y adolescentes que llegan a nuestra isla". Sánchez ha agradecido al Govern la cesión del inmueble y ha explicado que el centro contará inicialmente con 16 plazas, aunque se trata de un recurso "escalable" que podrá ampliarse a medida que avancen las obras de adecuación del resto del edificio. Los próximos menores extranjeros que lleguen a la isla serán ubicados directamente en este nuevo espacio.

Dos plantas, cuatro alas y hasta 140 plazas

En total, Son Tous dispone de cuatro alas distribuidas en dos plantas, si bien solo una está abierta por el momento. Las obras pendientes han sido declaradas de interés autonómico, lo que permitirá ejecutarlas con mayor celeridad. "En un futuro se convertirá en un centro integral de atención", ha indicado Sánchez, quien también ha señalado que se podrían llegar a habilitar más plazas en caso de ser necesario, sumando si la situación lo requiere unas 140 en total.

La ubicación del centro, frente al CATE, facilita la coordinación con la Policía Nacional. Según ha explicado el presidente del IMAS, este contacto directo permitirá agilizar tanto la determinación de la edad como la elaboración de las fichas de los menores, en colaboración con la unidad técnica de menores extranjeros.

Sánchez ha destacado también el impacto económico del nuevo recurso, que permitirá reducir costes en torno a un 40%. El precio diario por plaza se sitúa en unos 239 euros, una cifra que se rebaja hasta aproximadamente 140 euros gracias a la disponibilidad del inmueble, puesto que se ahorrarán los gastos de alquiler. "Son Tous nos permite economizar y reducir costes", ha remarcado.

El centro de Son Tous funcionará como un recurso de atención, más que residencial. Contará con mediadores interculturales, psicólogos, educadores sociales y unidades educativas encargadas de la primera acogida y de la formación inicial, incluido el aprendizaje del idioma. Por cada grupo de 16 menores habrá alrededor de cuatro auxiliares educativos, un psicólogo y un mediador intercultural. El tiempo de estancia dependerá de la edad y del proceso individual de cada menor, pudiendo algunos alcanzar la mayoría de edad en el propio centro.

Situación actual

En cuanto a la situación actual, el presidente del IMAS ha detallado que en 2025 llegaron a Mallorca 267 menores extranjeros no acompañados, un 27% menos que en 2024, pero un 50% más que en 2023, una evolución que ha calificado de "situación coyuntural". En estos momentos, el sistema de protección atiende a unos 430 usuarios activos, lo que multiplica "por siete o por ocho" su capacidad ordinaria.

"Para nosotros lo importante era tener el recurso disponible", ha concluido Sánchez, quien ha admitido que podría quedarse corto si se mantiene el ritmo de llegadas, aunque ha recalcado que el dispositivo permite ampliar plazas habilitando nuevas alas y, en caso necesario, buscar otros inmuebles.