La presión turística subió en octubre en Mallorca, Menorca y Formentera y bajó en Ibiza
La población media real de Baleares, que recoge la suma de residentes y turistas, se situó en octubre en 1.651.593 personas, un 0,29 % menos que en octubre de 2024, una bajada que responde únicamente al descenso en Ibiza, ya que se incrementó en Mallorca, Menorca y Formentera.
Según el Índice de Presión Humana (IPH) publicado este miércoles por el Instituto Balear de Estadística, en octubre de este año el pico de población efectiva alcanzó en el conjunto de las islas las 1.760.555 personas, un 0,26 % menos que el máximo del mismo mes de 2024.
En la misma línea, el mínimo en octubre de 2025, cifrado en 1.417.111 personas, supone un descenso interanual del 0,38 %.
Si se consideran los datos por islas, es el descenso de la presencia de visitantes en Ibiza el que justifica toda la bajada general, puesto que en Formentera, Menorca y Mallorca el turismo aumentó en el décimo mes del año.
La media del IPH de Mallorca el pasado octubre se situó en 1.276.307 personas, un 0,51 % más que el promedio en el mismo mes de 2024.
En Menorca se contabilizó una suma de residentes y turistas de 139.815 personas, un 4,20 % más, y en Formentera ascendió a 20.004 personas, con un 8,53 % de incremento.
En Ibiza, el promedio mensual del IPH de octubre alcanzó las 215.468 personas, un 7,89 % por debajo del mismo mes del año pasado.
- El Consell de Mallorca reconoce que no existen los estudios que avalaban la reducción del 30% de los atascos en la Vía de Cintura
- La suerte sonríe a Mallorca en la Lotería del Niño: el primer premio cae en Sóller
- Las elecciones de Extremadura pueden traducirse a Baleares, el PP se estanca y gana
- Estos son los centros comerciales y supermercados que abren este domingo 4 de enero en Mallorca
- Llega una masa de aire frío ártico a Mallorca: la Aemet avisa de la primera nevada del año en la Serra de Tramuntana
- La borrasca Francis pone en alerta a Mallorca
- La nieve sorprende en Mallorca: empieza a nevar en Son Torrella
- La Aemet activa la alerta en Mallorca por la borrasca Francis y la cota de nieve baja a 500 metros