La presión turística subió en octubre en Mallorca, Menorca y Formentera y bajó en Ibiza

La población media real de Baleares, que recoge la suma de residentes y turistas, se situó en octubre en 1.651.593 personas, un 0,29 % menos que en octubre de 2024, una bajada que responde únicamente al descenso en Ibiza, ya que se incrementó en Mallorca, Menorca y Formentera.

Según el Índice de Presión Humana (IPH) publicado este miércoles por el Instituto Balear de Estadística, en octubre de este año el pico de población efectiva alcanzó en el conjunto de las islas las 1.760.555 personas, un 0,26 % menos que el máximo del mismo mes de 2024.

En la misma línea, el mínimo en octubre de 2025, cifrado en 1.417.111 personas, supone un descenso interanual del 0,38 %.

Si se consideran los datos por islas, es el descenso de la presencia de visitantes en Ibiza el que justifica toda la bajada general, puesto que en Formentera, Menorca y Mallorca el turismo aumentó en el décimo mes del año.

La media del IPH de Mallorca el pasado octubre se situó en 1.276.307 personas, un 0,51 % más que el promedio en el mismo mes de 2024.

En Menorca se contabilizó una suma de residentes y turistas de 139.815 personas, un 4,20 % más, y en Formentera ascendió a 20.004 personas, con un 8,53 % de incremento.

En Ibiza, el promedio mensual del IPH de octubre alcanzó las 215.468 personas, un 7,89 % por debajo del mismo mes del año pasado.