El PP reclama junto a Simebal una reforma consensuada del Estatuto Marco de los médicos

El PP de Mallorca presenta, junto al Sindicato Médico de Baleares (SIMEBAL), una moción que lleva al pleno del Consell de Mallorca de este jueves para solicitar la retirada de la propuesta de reforma del Estatuto Marco impulsada por el Ministerio de Sanidad y reclamar la apertura de un proceso de diálogo con los profesionales sanitarios y las comunidades autónomas.

La iniciativa ha sido presentada por la portavoz del PP, Núria Riera, y la consellera electa Maria Garrido, en un acto que ha contado con la presencia del presidente del SIMEBAL, Miguel Lázaro, así como de otros representantes del ámbito sanitario. Durante la presentación, Lázaro ha agradecido al Grupo Popular y al Consell de Mallorca el apoyo mostrado y la iniciativa planteada.

En su intervención, Garrido señala que la propuesta de reforma del Estatuto Marco se impulsa sin un proceso previo de consenso con los profesionales ni con las comunidades autónomas. Expone que el colectivo médico plantea desde hace tiempo reivindicaciones relacionadas con la clasificación profesional, la regulación de las guardias, la jubilación, la estabilidad laboral y las retribuciones.

Garrido añade que las movilizaciones y convocatorias de huelga anunciadas por el sector sanitario se producen, a su juicio, como consecuencia de la falta de diálogo con el Ministerio. Indica además que esta situación tiene impacto en la atención sanitaria que reciben los ciudadanos de Mallorca.

Por su parte, el presidente del SIMEBAL manifiesta su desacuerdo con la actuación del Gobierno central en relación con el colectivo médico y considera insuficiente el trato que reciben los profesionales sanitarios. Lázaro defiende la necesidad de establecer canales de diálogo estables para abordar la reforma del Estatuto Marco.

La moción que el PP presenta en el Consell de Mallorca solicita el reconocimiento de la labor de los profesionales sanitarios, insta al Ministerio de Sanidad a retirar la actual propuesta de reforma del Estatuto Marco y reclama la convocatoria de un foro de diálogo con los profesionales y las comunidades autónomas. El texto también muestra el apoyo del Grupo Popular a la reprobación de la ministra de Sanidad aprobada por el Senado.