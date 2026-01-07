El PP atribuye al alza de impuestos el encarecimiento de la cesta de la compra en Baleares

El PP ha denunciado este miércoles que la subida de impuestos aplicada por el Gobierno de Pedro Sánchez ha provocado un fuerte encarecimiento de la cesta de la compra de las familias de Baleares.

En un comunicado, el portavoz del PP en el Parlament balear, Sebastià Sagreras, ha asegurado que mientras el Ejecutivo central “se dedica a subir impuestos”, las familias pagan cada vez más por los productos básicos, tras constatarse el aumento de los precios de la cena de Fin de Año.

Según Sagreras, esta situación no es “casual ni inevitable”, sino el resultado directo de una política fiscal que, a su juicio, encarece los alimentos esenciales y perjudica a las economías domésticas, después de que el Gobierno haya recuperado el IVA habitual de los productos de primera necesidad.

El portavoz popular ha recordado que el Parlament balear ya aprobó una iniciativa del PP para instar al Ejecutivo central a mantener reducido el IVA de alimentos básicos como el pan, la leche, los huevos, las frutas, las verduras o el aceite de oliva, con el objetivo de proteger a las rentas medias y bajas frente a la inflación.

Sagreras ha acusado al Gobierno de rechazar de forma reiterada las propuestas planteadas para aliviar el coste de la cesta de la compra, pese a la presión que el aumento de precios supone para las familias.